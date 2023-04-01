Печія — дуже поширений та неприємний симптом. Виникає, коли відбувається зворотний закид шлункової кислоти у стравохід.

Для усунення печії призначають протикислотні ліки. Але й природні засоби та зміни способу життя також можуть допомогти подолати печію.

Одним із поширених природних засобів від печії є кальцій. Він є активним інгредієнтом багатьох безрецептурних антацидів.

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Та якщо ви приймаєте антациди, а печія не проходить, слід звернутися до лікаря.

Фітозасоби та дієтичні добавки

Більшість досліджень були зосереджені на фітопрепараті, що складається з дев’яти різних трав, серед яких дягель, кмин, ромашка, чистотіл, солодка, розторопша, м’ята перцева, меліса, іберійка гірка.

Деякі дослідження показали, що засіб може зменшити печію. Однак незрозуміло, яка саме трава в суміші полегшує симптоми. Крім того, м’ята може посилити печію, тому не варто приймати її, якщо у вас гастроезофагеальна рефлюксна хвороба.

Вважається, що мелатонін допомагає полегшити печію.

Деякі добавки можуть мати побічні ефекти або взаємодіяти з ліками, які ви вже приймаєте, тому насамперед проконсультуйтеся з лікарем..

Молоко від печії

Існує думка, що молоко може полегшити печію. Дійсно, молоко здатне тимчасово буферизувати шлункову кислоту, але жир стимулює шлунок виробляти більше кислоти.

Спробуйте знежирене молоко. Однак пийте не більше 120 мл за раз та між прийомами їжі, бо переповнений шлунок може посилити печію.

Жувальна гумка

Вона стимулює вироблення слини, яка є кислотним буфером. Крім того, жувальна гумка змушує ковтати частіше, що виштовхує кислоти зі стравоходу. Обираючи жувальну гумку, переконайтеся, що вона не містить цукру, шкідливого для зубів.

Харчування

Є кілька простих стратегій, що допоможуть заспокоїти печію:

Слідкуйте за тим, що ви їсте.

Уникайте певних продуктів, які викликають печію. До них належать м’ята, кофеїн, газовані напої, шоколад, цитрусові та соки, помідори, цибуля та продукти з високим вмістом жиру.

Їжте більше клітковини, щоб травний тракт був здоровим.

Також зменште розмір порцій.

Спробуйте замість трьох великих прийомів їжі, п’ять або шість невеликих на день. Завелика порція їжі викликає печію.

Їжте маленькими шматочками і повільно.

Нормалізуйте вагу. Надлишок черевного жиру може тиснути на шлунок, викидаючи кислоти в стравохід.

Дотримуйтеся дієти та фізичної активності, щоб скинути зайві кілограми.

Ведіть щоденник. Записуйте, що ви їли та коли у вас з’явилися симптоми печії, щоб можна було точно визначити, які продукти викликають симптоми, і уникати їх.

Киньте курити. Куріння часто зменшує ефективність м’язів, які утримують кислоту в шлунку.

Не перетискайте живіт. Відмовтеся від затісних джинсів, штанів чи спідниць. Вони створюють додатковий тиск на живіт.

Спіть на високій подушці: голова має бути вище тулуба приблизно на 15 см.

Джерело: Олег Швець