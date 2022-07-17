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Проверьте себя: девять признаков того, что у вас могут быть проблемы с алкоголем

17 июля 2022, 17:14
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
алкоголь
Источник: Depositphotos

Медицинский директор Программы лечения наркозависимости и лечения опиоидами в Медицинском центре штата Вирджиния в Атланте Дженнифер Касарелла рассказала о наиболее показательных признаках того, что у человека есть серьезные проблемы с алкоголем.

Вы задаетесь вопросом, не превратилось ли ваше употребление алкоголя в проблему? Если какой-либо из следующих сценариев кажется вам знакомым, возможно, пришло время внести некоторые изменения, — предлагает Дженнифер.

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Признаки того, что у вас проблемы с алкоголем:

  • пьете больше, чем планировали;
  • тратите много времени на выпивку. Имеется ввиду не только время проведенное со стаканом, но и плохое самочувствие после выпивки и последующее выздоровление от последствий;
  • ваша толерантность повысилась. Вам нужно пить гораздо больше, чем раньше, чтобы получить желаемый кайф;
  • жаждете алкоголя. Бывают моменты, когда так сильно хочется выпить, что не можешь думать ни о чем другом, пока не выпьешь;
  • отказываетесь от других занятий в пользу алкоголя;
  • бросаете мяч на жизнь. Когда употребление алкоголя, в том числе похмелье, часто мешает вам справляться с обязанностями дома или на работе;
  • возникают трения в отношениях. Пьянство привело к проблемам с семьей или друзьями или усугубило проблемы, но вы продолжаете пить;
  • алкоголь делает вас больным. Имеются ввиду проблемы со сном, тремор, раздражительность, тревога, депрессия, беспокойство, тошнота или потливость, когда действие алкоголя проходит;
  • хотите остановиться, но не можете.

Любой из этих признаков может сигнализировать о проблеме с алкоголем. Чем большее количество симптомов вы обнаружили у себя, тем важнее принять адекватные меры или как можно скорее обратиться за помощью к специалисту.

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Источник: WebMD

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