Медичний директор програми лікування наркозалежності та лікування опіоїдами в медичному центрі штату Вірджинія в Атланті Дженніфер Касарелла розповіла про найбільш показові ознаки того, що у людини є серйозні проблеми з алкоголем.

– Ви ставите питанням, чи не перетворилося ваше вживання алкоголю в проблему? Якщо який-небудь з наступних сценаріїв здається вам знайомим, можливо, настав час внести деякі зміни, – пропонує Дженніфер.

Ознаки того, що у вас проблеми з алкоголем:

Зараз дивляться

п’єте більше, ніж планували;

витрачайте багато часу на випивку. Мається на увазі не тільки час проведений зі склянкою, але й погане самопочуття після випивки і подальше одужання від наслідків;

ваша толерантність підвищилася. Вам потрібно пити набагато більше, ніж раніше, щоб отримати бажаний кайф;

жадаєте алкоголю. Бувають моменти, коли так сильно хочеться випити, що не можеш думати ні про що інше, поки не вип’єш;

відмовляєтеся від інших занять на користь алкоголю;

кидаєте м’яч на життя. Коли вживання алкоголю, в тому числі похмілля, часто заважає вам справлятися з обов’язками вдома або на роботі;

виникають тертя у відносинах. Пияцтво призвело до проблем з сім’єю або друзями або посилило проблеми, але ви продовжуєте пити;

алкоголь робить вас хворим. Маються на увазі проблеми зі сном, тремор, дратівливість, тривога, депресія, занепокоєння, нудота або пітливість, коли дія алкоголю проходить;

хочете зупинитися, але не можете.

Будь-яка з цих ознак може сигналізувати про проблему з алкоголем. Чим більшу кількість симптомів ви виявили у себе, тим важливіше вжити адекватних заходів або якомога швидше звернутися за допомогою до фахівця.

Джерело: WebMD