Медичний директор програми лікування наркозалежності та лікування опіоїдами в медичному центрі штату Вірджинія в Атланті Дженніфер Касарелла розповіла про найбільш показові ознаки того, що у людини є серйозні проблеми з алкоголем.
– Ви ставите питанням, чи не перетворилося ваше вживання алкоголю в проблему? Якщо який-небудь з наступних сценаріїв здається вам знайомим, можливо, настав час внести деякі зміни, – пропонує Дженніфер.
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Ознаки того, що у вас проблеми з алкоголем:
Зараз дивляться
- п’єте більше, ніж планували;
- витрачайте багато часу на випивку. Мається на увазі не тільки час проведений зі склянкою, але й погане самопочуття після випивки і подальше одужання від наслідків;
- ваша толерантність підвищилася. Вам потрібно пити набагато більше, ніж раніше, щоб отримати бажаний кайф;
- жадаєте алкоголю. Бувають моменти, коли так сильно хочеться випити, що не можеш думати ні про що інше, поки не вип’єш;
- відмовляєтеся від інших занять на користь алкоголю;
- кидаєте м’яч на життя. Коли вживання алкоголю, в тому числі похмілля, часто заважає вам справлятися з обов’язками вдома або на роботі;
- виникають тертя у відносинах. Пияцтво призвело до проблем з сім’єю або друзями або посилило проблеми, але ви продовжуєте пити;
- алкоголь робить вас хворим. Маються на увазі проблеми зі сном, тремор, дратівливість, тривога, депресія, занепокоєння, нудота або пітливість, коли дія алкоголю проходить;
- хочете зупинитися, але не можете.
Будь-яка з цих ознак може сигналізувати про проблему з алкоголем. Чим більшу кількість симптомів ви виявили у себе, тим важливіше вжити адекватних заходів або якомога швидше звернутися за допомогою до фахівця.
Джерело: WebMD