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Перевірте себе: дев’ять ознак того, що у вас можуть бути проблеми з алкоголем

17 Липня 2022, 17:14
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
алкоголь
Джерело: Depositphotos

Медичний директор програми лікування наркозалежності та лікування опіоїдами в медичному центрі штату Вірджинія в Атланті Дженніфер Касарелла розповіла про найбільш показові ознаки того, що у людини є серйозні проблеми з алкоголем.

– Ви ставите питанням, чи не перетворилося ваше вживання алкоголю в проблему? Якщо який-небудь з наступних сценаріїв здається вам знайомим, можливо, настав час внести деякі зміни, – пропонує Дженніфер.

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Ознаки того, що у вас проблеми з алкоголем:

Зараз дивляться
  • п’єте більше, ніж планували;
  • витрачайте багато часу на випивку. Мається на увазі не тільки час проведений зі склянкою, але й погане самопочуття після випивки і подальше одужання від наслідків;
  • ваша толерантність підвищилася. Вам потрібно пити набагато більше, ніж раніше, щоб отримати бажаний кайф;
  • жадаєте алкоголю. Бувають моменти, коли так сильно хочеться випити, що не можеш думати ні про що інше, поки не вип’єш;
  • відмовляєтеся від інших занять на користь алкоголю;
  • кидаєте м’яч на життя. Коли вживання алкоголю, в тому числі похмілля, часто заважає вам справлятися з обов’язками вдома або на роботі;
  • виникають тертя у відносинах. Пияцтво призвело до проблем з сім’єю або друзями або посилило проблеми, але ви продовжуєте пити;
  • алкоголь робить вас хворим. Маються на увазі проблеми зі сном, тремор, дратівливість, тривога, депресія, занепокоєння, нудота або пітливість, коли дія алкоголю проходить;
  • хочете зупинитися, але не можете.

Будь-яка з цих ознак може сигналізувати про проблему з алкоголем. Чим більшу кількість симптомів ви виявили у себе, тим важливіше вжити адекватних заходів або якомога швидше звернутися за допомогою до фахівця.

Джерело: WebMD

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Алкоголь поради лікаря психічні розлади
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