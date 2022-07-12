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Во время войны риск заражения возрастает в разы: симптомы и профилактика гепатита В

12 июля 2022, 14:13
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
гепатит В
Источник: Depositphotos

Вероятность случайного контакта с кровью значительно возросла во время войны. А это значит, что риск заболеть гепатитом В увеличился в разы.

Об этом предупреждают эксперты онлайн-платформы Береги себя.

Гепатит В — это вирусное заболевание, которое поражает печень. Вирус попадает в организм через кровь, сперму или другие выделения.

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Опасность гепатита В заключается в том, что это “тихая эпидемия“. В большинстве случаев больные не имеют вообще или имеют слабо выраженные симптомы.

Симптомами, в частности, могут быть:

  • диарея;
  • слабость;
  • боль в животе.

Однако эти же симптомы могут быть признаком и других заболеваний. Единственный надежный способ проверить, не больны ли вы гепатитом В, сделать специальный анализ крови.

Как предотвратить заболевание

Предупредить гепатит В можно с помощью вакцинации. Обычно курс состоит из трех доз:

  • первую можно сделать в любое время;
  • вторую — как минимум через месяц от первой дозы;
  • третью — как минимум после четырех месяцев от первой дозы и двух месяцев от второй.

Если сроки были нарушены, прививку все равно можно продлевать, а не начинать заново. Беременные также могут проходить курс вакцинации от гепатита В.

Дополнительные способы профилактики гепатита В:

  • мыть руки с мылом после любого контакта с кровью;
  • избегать прямого контакта с кровью или спермой;
  • не использовать общие ножницы для ногтей, бритву, зубные щетки;
  • использовать презерватив во время секса;
  • если есть пятна чужой крови, удалите их с помощью хлорного раствора, используя перчатки;
  • проверяйте, должным ли образом стерилизуют инструменты в маникюрных салонах, парикмахерских, стоматологических кабинетах, салонах тату и т.д.

Если вы подозреваете у себя инфицирование гепатитом В, обязательно и как можно скорее обратитесь к врачу.

Существуют меры экстренной постконтактной профилактики, которые также могут вас защитить. Сделать их необходимо в течение 24 часов после возможного инфицирования.

Источник: Береги себя

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