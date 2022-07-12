Вероятность случайного контакта с кровью значительно возросла во время войны. А это значит, что риск заболеть гепатитом В увеличился в разы.

Об этом предупреждают эксперты онлайн-платформы Береги себя.

Гепатит В — это вирусное заболевание, которое поражает печень. Вирус попадает в организм через кровь, сперму или другие выделения.

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Опасность гепатита В заключается в том, что это “тихая эпидемия“. В большинстве случаев больные не имеют вообще или имеют слабо выраженные симптомы.

Симптомами, в частности, могут быть:

диарея;

слабость;

боль в животе.

Однако эти же симптомы могут быть признаком и других заболеваний. Единственный надежный способ проверить, не больны ли вы гепатитом В, сделать специальный анализ крови.

Как предотвратить заболевание

Предупредить гепатит В можно с помощью вакцинации. Обычно курс состоит из трех доз:

первую можно сделать в любое время;

вторую — как минимум через месяц от первой дозы;

третью — как минимум после четырех месяцев от первой дозы и двух месяцев от второй.

Если сроки были нарушены, прививку все равно можно продлевать, а не начинать заново. Беременные также могут проходить курс вакцинации от гепатита В.

Дополнительные способы профилактики гепатита В:

мыть руки с мылом после любого контакта с кровью;

избегать прямого контакта с кровью или спермой;

не использовать общие ножницы для ногтей, бритву, зубные щетки;

использовать презерватив во время секса;

если есть пятна чужой крови, удалите их с помощью хлорного раствора, используя перчатки;

проверяйте, должным ли образом стерилизуют инструменты в маникюрных салонах, парикмахерских, стоматологических кабинетах, салонах тату и т.д.

Если вы подозреваете у себя инфицирование гепатитом В, обязательно и как можно скорее обратитесь к врачу.

Существуют меры экстренной постконтактной профилактики, которые также могут вас защитить. Сделать их необходимо в течение 24 часов после возможного инфицирования.

Источник: Береги себя