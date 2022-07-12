Імовірність випадкового контакту з кров’ю значно зросла під час війни. А це означає, що ризик захворіти на гепатит В збільшився в рази.

Про це попереджають експерти онлайн-платформи Бережи себе.

Гепатит В – це вірусне захворювання, яке вражає печінку. Вірус потрапляє в організм через кров, сперму або інші виділення.

Зараз дивляться

Небезпека гепатиту В полягає в тому, що це “тиха епідемія“. У більшості випадків хворі не мають взагалі або мають слабо виражені симптоми.

Симптомами, зокрема, можуть бути:

діарея;

слабкість;

біль в животі.

Однак ці ж симптоми можуть бути ознакою і інших захворювань. Єдиний надійний спосіб перевірити, чи не хворі ви на гепатит В, зробити спеціальний аналіз крові.

Як запобігти захворюванню

Попередити гепатит В можна за допомогою вакцинації. Зазвичай курс складається з трьох доз:

першу можна зробити в будь-який час;

другу – як мінімум через місяць від першої дози;

третю – як мінімум після чотирьох місяців від першої дози і двох місяців від другої.

Якщо терміни були порушені, щеплення все одно можна продовжувати, а не починати заново. Вагітні також можуть проходити курс вакцинації від гепатиту В.

Додаткові способи профілактики гепатиту В:

мити руки з милом після будь-якого контакту з кров’ю;

уникати прямого контакту з кров’ю або спермою;

не використовувати загальні ножиці для нігтів, бритву, зубні щітки;

використовувати презерватив під час сексу;

якщо є плями чужої крові, видаліть їх за допомогою хлорного розчину, використовуючи рукавички;

перевіряйте, чи належним чином стерилізують інструменти в манікюрних салонах, перукарнях, стоматологічних кабінетах, салонах тату тощо .

Якщо ви підозрюєте у себе інфікування гепатитом В, обов’язково і якомога швидше зверніться до лікаря.

Існують заходи екстреної постконтактної профілактики, які також можуть вас захистити. Зробити їх необхідно протягом 24 годин після можливого інфікування.

Джерело: Бережи себе