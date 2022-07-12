Імовірність випадкового контакту з кров’ю значно зросла під час війни. А це означає, що ризик захворіти на гепатит В збільшився в рази.
Про це попереджають експерти онлайн-платформи Бережи себе.
Гепатит В – це вірусне захворювання, яке вражає печінку. Вірус потрапляє в організм через кров, сперму або інші виділення.
Небезпека гепатиту В полягає в тому, що це “тиха епідемія“. У більшості випадків хворі не мають взагалі або мають слабо виражені симптоми.
Симптомами, зокрема, можуть бути:
- діарея;
- слабкість;
- біль в животі.
Однак ці ж симптоми можуть бути ознакою і інших захворювань. Єдиний надійний спосіб перевірити, чи не хворі ви на гепатит В, зробити спеціальний аналіз крові.
Як запобігти захворюванню
Попередити гепатит В можна за допомогою вакцинації. Зазвичай курс складається з трьох доз:
- першу можна зробити в будь-який час;
- другу – як мінімум через місяць від першої дози;
- третю – як мінімум після чотирьох місяців від першої дози і двох місяців від другої.
Якщо терміни були порушені, щеплення все одно можна продовжувати, а не починати заново. Вагітні також можуть проходити курс вакцинації від гепатиту В.
Додаткові способи профілактики гепатиту В:
- мити руки з милом після будь-якого контакту з кров’ю;
- уникати прямого контакту з кров’ю або спермою;
- не використовувати загальні ножиці для нігтів, бритву, зубні щітки;
- використовувати презерватив під час сексу;
- якщо є плями чужої крові, видаліть їх за допомогою хлорного розчину, використовуючи рукавички;
- перевіряйте, чи належним чином стерилізують інструменти в манікюрних салонах, перукарнях, стоматологічних кабінетах, салонах тату тощо.
Якщо ви підозрюєте у себе інфікування гепатитом В, обов’язково і якомога швидше зверніться до лікаря.
Існують заходи екстреної постконтактної профілактики, які також можуть вас захистити. Зробити їх необхідно протягом 24 годин після можливого інфікування.
Джерело: Бережи себе