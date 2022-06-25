У 33 країнах зафіксовано 920 можливих випадків гострого гепатиту невідомого походження в дітей віком, що у 270 випадків більше проти травні.
ВООЗ повідомила, що третина випадків припадає на США, половина ймовірних випадків захворювання – на європейські країни, зокрема 267 зафіксовано у Великій Британії.
По всьому світу органи охорони здоров’я досліджують тяжкі випадки гепатиту чи запалення печінки у маленьких дітей.
Вперше хвороба була виявлена у квітні у Великій Британії і відтоді поширилася на десятки інших країн.
Головною гіпотезою про причини спалаху гепатиту називають зараження аденовірусом, поширеним дитячим вірусом. Про це кажуть представники охорони здоров’я США.
Згідно зі звітом, у 422 випадках, коли відомі стать та вік хворих дітей, половину складають хлопчики, більшість із них віком до 6 років.
ВООЗ повідомила, що 45 дітям, у яких розвинувся гострий гепатит, знадобилося пересадження печінки. 18 дітей загинули, більшість із них – в Америці.