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Уже 920 случаев гепатита неизвестного происхождения в мире: чаще болеют мальчики до 6 лет

25 июня 2022, 17:50
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
ребенок
Источник: Depositphotos

В 33 странах зафиксированы 920 вероятных случаев острого гепатита неизвестного происхождения у детей, что на 270 случаев больше по сравнению с маем.

ВОЗ сообщила, что треть случаев приходится на США, половина предполагаемых случаев заболевания — на европейские страны, в том числе 267 зафиксировано в Великобритании.

По всему миру органы здравоохранения исследуют тяжелые случаи гепатита или воспаления печени у маленьких детей.

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Впервые болезнь была выявлена в апреле в Великобритании и с тех пор распространилась на десятки других стран.

Главной гипотезой о причинах вспышки гепатита называют заражение аденовирусом, распространенным детским вирусом. Об этом говорят представители здравоохранения США.

Согласно отчету, в 422 случаях, когда известны пол и возраст заболевших детей, половину составляют мальчики, большинство из них в возрасте до 6 лет.

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ВОЗ сообщила, что 45 детям, у которых развился острый гепатит, понадобилась пересадка печени. 18  детей погибли, большинство из них – в Америке.

Источник
Всемирная организация здравоохранения
Теги
лікування
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