Британский косметический стоматолог и клинический руководитель частной стоматологической клиники Сундип Патель рассказал, почему чистить язык так же важно, как и зубы.

— Утреннее и вечернее соскабливание языка может помочь удалить болезнетворные бактерии и предотвратить в будущем такие проблемы с зубами, как воспаление десен, кариес и неприятный запах изо рта, — отмечает специалист.

И рекомендует включить чистку языка в свой ежедневный гигиенический ритуал. По его словам, это можно делать с помощью зубной щетки, жидкости для полоскания рта, но эффективнее использовать специальный скребок для языка.

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К слову, стоматолог утверждает, что чистка языка не только избавит вас от патогенных бактерий и неприятного запаха изо рта, но и заметно освежит вкусовые ощущения.

— Исследования показали, что соскоб с языка действительно может улучшить ваше чувство вкуса и вы сможете легче ощущать вкус соленой, сладкой или кислой пищи, — говорит Патель.

И добавляет, что чистка языка также может улучшить его внешний вид, убрать белый налет, сделать его чистым и здоровым.

NHS предлагает такие меры для лечения неприятного запаха изо рта:

осторожно чистите зубы и десны не менее двух раз в день в течение двух минут;

используйте зубную пасту с фтором;

осторожно очищайте язык один раз в день с помощью скребка для языка или чистящего средства;

чистить межзубные промежутки зубной нитью не реже одного раза в день;

проходить регулярные стоматологические осмотры;

содержать зубные протезы в чистоте и снимать их на ночь;

используйте леденцы без сахара или жевательную резинку после еды и напитков с сильным запахом;

попробуйте использовать антибактериальную жидкость для полоскания рта или зубную пасту.

Источник: Express