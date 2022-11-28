Британский косметический стоматолог и клинический руководитель частной стоматологической клиники Сундип Патель рассказал, почему чистить язык так же важно, как и зубы.
— Утреннее и вечернее соскабливание языка может помочь удалить болезнетворные бактерии и предотвратить в будущем такие проблемы с зубами, как воспаление десен, кариес и неприятный запах изо рта, — отмечает специалист.
И рекомендует включить чистку языка в свой ежедневный гигиенический ритуал. По его словам, это можно делать с помощью зубной щетки, жидкости для полоскания рта, но эффективнее использовать специальный скребок для языка.
К слову, стоматолог утверждает, что чистка языка не только избавит вас от патогенных бактерий и неприятного запаха изо рта, но и заметно освежит вкусовые ощущения.
— Исследования показали, что соскоб с языка действительно может улучшить ваше чувство вкуса и вы сможете легче ощущать вкус соленой, сладкой или кислой пищи, — говорит Патель.
И добавляет, что чистка языка также может улучшить его внешний вид, убрать белый налет, сделать его чистым и здоровым.
NHS предлагает такие меры для лечения неприятного запаха изо рта:
- осторожно чистите зубы и десны не менее двух раз в день в течение двух минут;
- используйте зубную пасту с фтором;
- осторожно очищайте язык один раз в день с помощью скребка для языка или чистящего средства;
- чистить межзубные промежутки зубной нитью не реже одного раза в день;
- проходить регулярные стоматологические осмотры;
- содержать зубные протезы в чистоте и снимать их на ночь;
- используйте леденцы без сахара или жевательную резинку после еды и напитков с сильным запахом;
- попробуйте использовать антибактериальную жидкость для полоскания рта или зубную пасту.
Источник: Express