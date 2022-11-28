Британський косметичний стоматолог і клінічний керівник приватної стоматологічної клініки Сундіп Патель розповів, чому чистити язик також важливо, як і зуби.
– Ранкове і вечірнє зішкрібання язика може допомогти видалити хвороботворні бактерії і запобігти в майбутньому такі проблеми з зубами, як запалення ясен, карієс і неприємний запах з рота, – зазначає фахівець.
І рекомендує включити чистку язика в свій щоденний гігієнічний ритуал. За його словами, це можна робити за допомогою зубної щітки, рідини для полоскання рота, але ефективніше використовувати спеціальний скребок для язика.
До слова, стоматолог стверджує, що чистка язика не тільки позбавить вас від патогенних бактерій і неприємного запаху з рота, але й помітно освіжить смакові відчуття
– Дослідження показали, що зішкріб з язика дійсно може поліпшити ваше почуття смаку і ви зможете легше відчувати смак солоної, солодкої або кислої їжі, – каже Патель.
І додає, що чищення язика також може поліпшити його зовнішній вигляд, прибрати білий наліт, зробити його чистим і здоровим.
NHS пропонує такі заходи для лікування неприємного запаху з рота:
- обережно чистіть зуби та ясна принаймні двічі на день протягом двох хвилин;
- використовуйте зубну пасту з фтором;
- обережно чистіть язик один раз на день за допомогою скребка для язика або миючого засобу;
- чистити міжзубні проміжки зубною ниткою не рідше одного разу на день;
проходити регулярні стоматологічні огляди;
- утримувати зубні протези в чистоті і знімати їх на ніч;
- використовуйте цукерки без цукру або жувальну гумку після їжі та напоїв із сильним запахом;
- спробуйте використовувати антибактеріальну рідину для полоскання рота або зубну пасту.
Джерело: Express