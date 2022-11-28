Британський косметичний стоматолог і клінічний керівник приватної стоматологічної клініки Сундіп Патель розповів, чому чистити язик також важливо, як і зуби.

– Ранкове і вечірнє зішкрібання язика може допомогти видалити хвороботворні бактерії і запобігти в майбутньому такі проблеми з зубами, як запалення ясен, карієс і неприємний запах з рота, – зазначає фахівець.

І рекомендує включити чистку язика в свій щоденний гігієнічний ритуал. За його словами, це можна робити за допомогою зубної щітки, рідини для полоскання рота, але ефективніше використовувати спеціальний скребок для язика.

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До слова, стоматолог стверджує, що чистка язика не тільки позбавить вас від патогенних бактерій і неприємного запаху з рота, але й помітно освіжить смакові відчуття

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– Дослідження показали, що зішкріб з язика дійсно може поліпшити ваше почуття смаку і ви зможете легше відчувати смак солоної, солодкої або кислої їжі, – каже Патель.

І додає, що чищення язика також може поліпшити його зовнішній вигляд, прибрати білий наліт, зробити його чистим і здоровим.

NHS пропонує такі заходи для лікування неприємного запаху з рота:

обережно чистіть зуби та ясна принаймні двічі на день протягом двох хвилин;

використовуйте зубну пасту з фтором;

обережно чистіть язик один раз на день за допомогою скребка для язика або миючого засобу;

чистити міжзубні проміжки зубною ниткою не рідше одного разу на день;

проходити регулярні стоматологічні огляди;

утримувати зубні протези в чистоті і знімати їх на ніч;

використовуйте цукерки без цукру або жувальну гумку після їжі та напоїв із сильним запахом;

спробуйте використовувати антибактеріальну рідину для полоскання рота або зубну пасту.

Джерело: Express