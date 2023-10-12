Рак поджелудочной железы хоть и редкое заболевание, является одним из самых агрессивных и смертоносных видов рака.

Врач Андрей Кондратенко рассказал Фактам ICTV о симптомах рака поджелудочной железы, его возможных причинах и методах лечения.

Симптомы рака поджелудочной железы

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Симптомы рака поджелудочной железы могут быть скрытыми на ранних стадиях, но когда заболевание продолжает развиваться, они становятся более заметными.

— Рак поджелудочной железы, как и другие онкологические заболевания на первых стадиях могут себя никак не проявлять, поэтому ежегодно стоит проходить УЗИ брюшной полости, — отмечает врач.

Боль в области живота, особенно в верхней части брюшной полости, может быть одним из первых симптомов. Она может возникать как постоянный дискомфорт или резкая боль.

Пациенты могут заметить стремительную или, на первый взгляд, беспричинную потерю веса. Предпосылками к этому могут быть ухудшение аппетита и проблемы с желудочно-кишечным трактом.

— Нарушение процессов пищеварения происходит, потому что поджелудочная железа как раз за это отвечает, там проходит ферментация, — говорит врач.

Рак поджелудочной железы может вызвать желтуху из-за сжатия желчных путей, а также изменения в текстуре и цвете кала.

Застойные процессы, такие как рвота, язва желудка и тошнота, могут быть связаны с заболеванием поджелудочной железы.

— Быстрая утомляемость также может быть одной из причин, — рассказывает эксперт.

Причины рака поджелудочной железы

Рак поджелудочной железы может развиваться под влиянием различных факторов.

В уязвимости к раку поджелудочной железы играют роль некоторые наследственные факторы. Если в вашей семье уже были случаи заболевания, это может увеличить риск.

— Первое и самое главное в развитии болезни — наследственность, — подчеркивает врач.

Курение сигарет является одним из главных факторов риска для развития рака поджелудочной железы. Табачный дым содержит канцерогены, которые вызывают онко болезни.

— Люди в возрасте старше 45 лет находятся в зоне риска, — говорит Андрей Кондратенко.

Чрезмерное употребление алкоголя также связано с повышенным риском заболевания.

— Если человек имеет хронические заболевания поджелудочной железы, особенно панкреатит, и не следит за этим (не соблюдает диету, рекомендации врачей), он имеет много рисков заболеть, рассказывает врач.

Чрезмерное потребление кислого, острого, копченого также является причиной рака поджелудочной.

— К сожалению, беременность и лактация также могут влиять на развитие онкологии, — подчеркивает врач.

Лечение и правила во время него

Лечение рака поджелудочной железы сложное и обычно включает в себя несколько методов.

— В первую очередь нужно четко установить диагноз, образование доброкачественное или злокачественное, далее выбирается тактика лечения: хирургическое вмешательство, или химиотерапия, или лучевая терапия, или иммунотерапия, — рассказал Кондратенко.

Если рак обнаружен на ранней стадии, врач может рекомендовать операцию для удаления опухоли.

Химиотерапия и радиохирургия, эти методы лечения используются для уничтожения раковых клеток, которые могут остаться после операции или в случае, когда операция невозможна.

На поздних стадиях рака поджелудочной железы лечение направлено на облегчение симптомов и улучшение качества жизни пациента.

— Пациент должен найти врача, команду которому он будет доверять, — добавляет Андрей Кондратенко.

Во время лечения важно следовать рекомендациям врача, особенно уделять внимание питанию. Стоит ограничить острое, жирное, жареное, алкоголь, кофе, чай, — отмечает эксперт.

Поддержка от семьи и психологическая помощь также могут быть важными частями успешного лечения.