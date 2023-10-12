Рак підшлункової залози хоч і рідкісне захворювання, є одним із найбільш агресивних та смертоносних видів раку.

Лікар Андрій Кондратенко розповів Фактам ICTV про симптоми раку підшлункової залози, його можливі причини та методи лікування.

Симптоми раку підшлункової залози

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Симптоми раку підшлункової залози можуть бути прихованими на ранніх стадіях, та коли захворювання продовжує розвиватися, вони стають помітнішими.

– Рак підшлункової залози, як і інші онкологічні захворювання, на перших стадіях можуть себе ніяк не проявляти, тому щорічно варто проходити УЗД черевної порожнини, – зазначає лікар.

Біль у ділянці живота, особливо у верхній частині черевної порожнини, може бути одним із перших симптомів. Він може виникати як постійний дискомфорт або різкий біль.

Пацієнти можуть помітити стрімку або, на перший погляд, безпричинну втрату ваги. Передумовами до цього можуть бути погіршення апетиту та проблеми зі шлунково-кишковим трактом.

– Порушення процесів травлення відбувається, бо підшлункова залоза якраз за це відповідає, там проходить ферментація, – каже лікар.

Рак підшлункової залози може спричинити жовтяницю через стиснення жовчних шляхів, а також зміни в текстурі та кольорі калу.

Застійні процеси, такі, як блювання, виразка шлунка та нудота, можуть бути пов’язані із захворюванням підшлункової залози.

– Швидка втомлюваність також може бути однією з причин, – розповідає експерт.

Причини раку підшлункової залози

Рак підшлункової залози може розвиватися під впливом різних факторів.

В уразливості до раку підшлункової залози відіграють роль деякі спадкові чинники. Якщо у вашій родині вже були випадки захворювання, це може збільшити ризик.

– Перше і найголовніше в розвитку хвороби – спадковість, – наголошує лікар.

Паління сигарет є одним із головних факторів ризику для розвитку раку підшлункової залози. Тютюновий дим містить канцерогени, які викликають онкохвороби.

– Люди віком від 45 років перебувають у зоні ризику, – каже Андрій Кондратенко.

Надмірне вживання алкоголю також пов’язане з підвищеним ризиком захворювання.

– Якщо людина має хронічні захворювання підшлункової залози, особливо панкреатит, і не стежить за цим (не дотримується дієти, рекомендації лікарів), вона має багато ризиків захворіти, розповідає лікар.

Надмірне споживання кислого, гострого, копченого також є причиною раку підшлункової.

– На жаль, вагітність та лактація також можуть впливати на розвинення онкології, – зауважує лікар.

Лікування та правила під час нього

Лікування раку підшлункової залози складне і зазвичай передбачає декілька методів.

– Передусім потрібно чітко встановити діагноз, визначити, чи утворення доброякісне, чи злоякісне, далі обирається тактика лікування: хірургічне втручання, або хіміотерапія, або променева терапія, або імунотерапія, – розповів лікар.

Якщо рак виявлено на ранній стадії, лікар може рекомендувати операцію для видалення пухлини.

Хіміотерапія та радіохірургія – ці методи лікування використовуються для знищення ракових клітин, які можуть залишитися після операції або в разі, коли операція неможлива.

На пізніх стадіях раку підшлункової залози лікування спрямоване на полегшення симптомів і покращення якості життя пацієнта.

– Пацієнт має знайти лікаря, команду якого він довірятиме, – додає Андрій Кондратенко.

Під час лікування важливо дотримуватися рекомендацій лікаря, особливо – приділяти увагу харчуванню. Варто обмежити гостре, жирне, смажене, алкоголь, каву, чай, – зазначає експерт.

Підтримка від сім’ї та психологічна допомога також можуть бути важливими частинами успішного лікування.