Гастроэнтеролог Массачусетской больницы общего профиля Триша Пасрича в комментарии популярному американскому изданию рассказала, как утренний кофе влияет на пустой желудок.

По словам ученых, у желудка есть много способов защитить себя. Например, он выделяет толстый слой слизи, который создает мощный щит между слизистой оболочкой желудка и тем, что вы едите. Этот щит также защищает желудок от его собственной естественной кислой среды, необходимой для расщепления пищи.

В качестве примера ученая привела результаты исследования 2013 года японских коллег, которые не обнаружили существенной связи между употреблением кофе и образованием язвы в желудке или кишечнике даже среди тех, кто выпивал три или более чашек в день.

По словам исследователей, кофе, даже в концентрированном виде, вряд ли причинит объективное повреждение желудку.

Тем не менее, кофе оказывает влияние на кишечник: он может ускорить работу толстой кишки, вызвать дефекацию и увеличить выработку кислоты в желудке.

Хорошо известно, что за пределами кишечника кофеин повышает частоту сердечных сокращений и кровяное давление. И если вы выпьете его слишком много вечером, это может нарушить ваш сон.

Триша Пасрича отмечает, что употребление кофе натощак вряд ли нанесет какой-либо вред желудку, но теоретически может спровоцировать изжогу.

— С практической точки зрения как гастроэнтеролог я обычно говорю своим пациентам, чтобы они обращали внимание на свои симптомы, — говорит медик.

Если они постоянно замечают жгучую боль в груди или кислый привкус во рту после употребления кофе, то в напиток, как вариант, можно добавить молока или сливок, чтобы снизить агрессивное влияние.

Но если вы не замечаете никаких симптомов и не испытываете значительного рефлюкса после кофе, можете продолжать пить его спокойно.