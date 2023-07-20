Главное управление Держпродспоживслужбы в Черновицкой области проинформировало, что в итальянском молотом кофе Gimoka обнаружен охратоксин А.

Охратоксин А — органическое соединение, нейротоксин, продуцируемый микроскопическими плесневыми грибами рода Аспергил и Пеницил. Является пищевым загрязнителем.

Он представляет серьезную угрозу не только для здоровья, но и для жизни человека.

Это потенциальный канцероген группа (2B), имеет сильную нефро- и гепатотоксичность, вызывает иммунодефицитные состояния.

Охратоксин А опасен острыми отравлениями, дающими осложнения на почки, обладает накопительным действием. Возможны тошнота, рвота, учащенное сердцебиение, головокружение, судороги.

Соответствующие службы в Черновицкой области предупреждают операторов рынка, которые осуществляют торговлю этой продукции, — указанный кофе срочно надо изъять из обращения и проинформировать Главное управление Держпродспоживслужбы в Черновицкой области.

Предостережение для потребителей: упаковка молотого кофе Gimoka может быть белого, малинового или коричневого цветов.

Внимательно просмотрите этикетку.

Указанный производитель — Gruppo Gimoka srl, Trezzano S/N, Италия.

Оптовик — GUNZ Warenhandels GmbH, Mäder, Австрия.

Получатель в Украине — ООО “ТД ГУРМАНДИЗ”, ул. Константиновская 72, г. Киев.

В случае обнаружения на полках магазинов или киосков этой продукции, сообщите в Главное управление Держпродспоживслужбиы в Черновицкой области по тел.: (0372) 553409. Или обращайтесь в территориальные управления Держпродспоживслужби по вашему местонахождению.

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Источник: Головне управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області