Специалисты Госпродпотребслужбы Украины рассказали, какие опасные для здоровья продукты были завезены на территорию Украины и попали в торговые сети.

– В прошлом году было получено и обработано 24 сообщения об обнаружении опасных и непригодных пищевых продуктов, которые были ввезены на территорию Украины, в частности, из Франции, Германии, Польши и Италии, – говорится в сообщении.

Далее уточняется, о каких именно продуктах идет речь:

Сейчас смотрят

4 сообщения касались материалов, контактирующих с пищевыми продуктами, импортированными из Китайской Народной Республики, Испании и Дании – обнаружены химические соединения и неавторизованные вещества;

2 – мяса птицы и продуктов из него, импортируемых из Республики Польша и Италии – обнаружены микроорганизмы/их токсины;

2 – рыбы и продуктов из нее, импортируемых из Италии и Испании – обнаружены токсичные элементы и микроорганизмы/их токсины;

2 – мороженого, импортируемого из Франции, обнаружено неавторизованное вещество;

2 – шоколадных продуктов, импортированных из Бельгии – обнаружены микроорганизмы/их токсины;

2 – пищевых добавок, импортируемых из Нидерландов и Германии – обнаружено неавторизованную аминокислоту и аллерген;

одно – мяса свинины и продуктов из него, импортированное из Нидерландов – обнаружены фармакологически активные вещества;

одно – продукта, предназначенного для детского питания, импортированного из Соединенных Штатов Америки;

одно – листья амаранта, импортированные из Камеруна, обнаружено остаточное содержание действующего вещества пестицидов;

одно – пальмового масла, импортированного из Республики Гана – обнаружено опасное органическое соединение;

одно – готового блюда, импортированного из Германии – обнаружены тропановые алкалоиды;

одно – какао-продукта, импортированного из Республики Гана – обнаружены афлатоксины;

одно – ореховой пасты, импортированной из Германии – обнаружен незадекларированный ингредиент;

одно – неавторизованного новейшего пищевого продукта, импортированного из Великобритании;

одно – полуфабриката для пищевой промышленности, импортированный из Италии – обнаружено неавторизованное вещество;

одно – крупы, импортированной из Франции – обнаружено неавторизованное вещество.

По информации Госпродпотребслужбы, в 2023 году было получено восемь сообщений, среди которых:

2 сообщения касались мяса птицы и продуктов из него, которые импортировались из Республики Польша – обнаружены микроорганизмы/их токсины;

2 – орехов, импортируемых из Бразилии и Египта

хлебобулочных изделий, импортируемых из Румынии – обнаружено опасное органическое соединение;

молока и молочных продуктов, импортируемых из Франции – обнаружены микроорганизмы/их токсины;

фруктов, импортируемых из Бразилии – обнаружено неавторизованное вещество;

безалкогольного напитка, импортированного из Франции – выявлено превышение максимально допустимого уровня содержания красителя.

Сообщения Госпродпотребслужба получила через систему быстрого оповещения о пищевых продуктах и кормах (RASFF).