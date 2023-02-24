Фахівці Держпродспоживслужби України розповіли, які небезпечні для здоров’я продукти були завезені на територію України та потрапили в торговельні мережі.

– Торік було отримано й опрацьовано 24 повідомлення про виявлення небезпечних і непридатних харчових продуктів, ввезених на територію України, зокрема з Франції, Німеччини, Польщі та Італії, – йдеться у повідомленні.

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Далі уточнюється, про які саме продукти йдеться:

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4 повідомлення стосувалися матеріалів, що контактували з харчовими продуктами, імпортованими з Китайської Народної Республіки, Іспанії та Данії – виявлено хімічні сполуки й неавторизовані речовини;

2 – м’яса птиці та продуктів з нього, імпортованих із Республіки Польща та Італії, виявлено мікроорганізми/їх ні токсини;

токсини; 2 – риби і продуктів з неї, імпортованих з Італії та Іспанії, виявлено токсичні елементи й мікроорганізми/ їхні токсини;

токсини; 2 – морозива, імпортованого з Франції – виявлено неавторизовану речовину;

2 – шоколадних продуктів, імпортованих з Бельгії – виявлено мікроорганізми/їх ні токсини;

токсини; 2 – харчових добавок, імпортованих із Нідерландів і Німеччини – виявлено неавторизовану амінокислоту й алерген;

1 – м’яса свинини та продуктів з нього, імпортованих із Нідерландів – виявлено фармакологічно активні речовини;

1 – продукту, призначеного для дитячого харчування, імпортованого зі Сполучених Штатів Америки;

1 – листя амаранту, імпортованого з Камеруну – виявлено залишковий вміст пестицидів;

1 – пальмової олії, імпортованої з Республіки Гана –виявлено небезпечну органічну сполуку;

1 – готової страви, імпортованої з Німеччини – виявлено тропанові алкалоїди;

1 – какао-продукту, імпортованого з Республіки Гана – виявлено афлатоксини;

1 – горіхової пасти, імпортованої з Німеччини – виявлено незадекларований інгредієнт;

1 – неавторизованого новітнього харчового продукту, імпортованого з Велико ї Б ританії ;

неавторизованого новітнього харчового продукту, імпортованого з ; 1 – напівфабрикату для харчової промисловості, імпортованого з Італії – виявлено неавторизовану речовину;

1 – крупи, імпортованої з Франції, виявлено неавторизовану речовину.

За інформацією Держпродспоживслужби, у 2023 році було отримано вісім повідомлень, серед яких:

2 повідомлення стосувалися м’яса птиці та продуктів з нього, які імпортувалися з Республіки Польща – виявлено мікроорганізми/їх ні токсини;

токсини; 2 – горіхів, імпортованих із Бразилії та Єгипту

хлібобулочних виробів, імпортованих із Румунії – виявлено небезпечну органічну сполуку;

молока і молочних продуктів, що імпортованих з Франції, – виявлені мікроорганізми/їх ні токсини;

токсини; фруктів, імпортованих із Бразилії – виявлено неавторизовану речовину;

безалкогольного напою, імпортованого з Франції – виявлено перевищення максимально допустимого рівня вмісту барвника.

Повідомлення Держпродспоживслужба отримала через систему швидкого оповіщення про харчові продукти та корми (RASFF).