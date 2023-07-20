Головне управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області поінформувало, що в італійській меленій каві Gimoka виявлено охратоксин А.

Охратоксин А – органічна сполука, нейротоксин, що продукується мікроскопічними пліснявими грибами роду Аспергіл і Пеніцил. Є харчовим забруднювачем.

Він становить серйозну загрозу не лише для здоров’я, а й для життя людини.

Це потенційний канцероген група (2B), має сильну нефро- та гепатотоксичність, викликає імунодефіцитні стани.

Охратоксин А небезпечний гострими отруєннями, що дають ускладнення на нирки, має накопичувальною дією. Можливі нудота, блювання, прискорене серцебиття, запаморочення, судоми.

Відповідні служби в Чернівецькій області попереджають операторів ринку, які здійснюють торгівлю цією продукції, – зазначену каву терміново треба вилучити з обігу та поінформувати Головне управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області.

Застереження для споживачів: упаковка меленої кави Gimoka може бути білого, малинового чи коричневого кольорів.

Уважно продивіться етикетку.

Вказаний виробник – Gruppo Gimoka srl, Trezzano S/N, Італія.

Оптовик – GUNZ Warenhandels GmbH, Mäder, Австрія.

Отримувач в Україні – ТОВ “ТД ГУРМАНДІЗ”, вул. Костянтинівська 72, м. Київ.

У разі виявлення на полицях магазинів чи кіосків цієї продукції, повідомте Головне управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області за тел.: (0372) 553409. Або звертайтесь до територіальних управлінь Держпродспоживслужби за вашим місцезнаходженням.

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Джерело: Головне управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області