Гастроентеролог Массачусетської лікарні загального профілю Тріша Пасріча в коментарі популярному американському виданню розповіла, як ранкова кава впливає на порожній шлунок.

За словами вчених, у шлунка є багато способів захистити себе. Наприклад, він виділяє товстий шар слизу, який створює потужний щит між слизовою оболонкою шлунка і тим, що ви їсте. Цей щит також захищає шлунок від його власного природного кислого середовища, необхідного для розщеплення їжі.

Як приклад вчена навела результати дослідження 2013 року японських колег, які не виявили суттєвого зв’язку між споживанням кави та утворенням виразки в шлунку або кишківнику навіть серед тих, хто випивав три або більше чашок на день.

За словами дослідників, кава, навіть у концентрованому вигляді, навряд чи заподіє об’єктивне пошкодження шлунку.

Проте кава впливає на кишківник: вона може прискорити роботу товстої кишки, викликати дефекацію і збільшити вироблення кислоти в шлунку.

Добре відомо, що за межами кишечника кофеїн підвищує частоту серцевих скорочень і кров’яний тиск. І якщо ви вип’єте його занадто багато ввечері, це може порушити ваш сон.

Тріша Пасріча зазначає, що вживання кави натщесерце навряд чи завдасть будь-якої шкоди шлунку, але теоретично може спровокувати печію.

– З практичного погляду, як гастроентеролог, я зазвичай кажу своїм пацієнтам, щоб вони звертали увагу на свої симптоми, – каже медик.

Якщо вони постійно помічають пекучий біль у грудях або кислий присмак у роті після вживання кави, то до напою, як варіант, можна додати молока або вершків, щоб знизити агресивний вплив.

Але якщо ви не помічаєте жодних симптомів і не відчуваєте значного рефлюксу після кави, можете продовжувати пити її спокійно.