Валериана — травяное средство, известное своими успокаивающими свойствами. Эти таблетки всегда были действенным препаратом для преодоления стресса и бессонницы. Однако, если их выпить слишком много, могут быть негативные последствия.
Факты ICTV спросили у врача-диетолога Екатерины Зражевской, что будет, если выпить много валерьянки, и как ее правильно употреблять.
Для чего пить валерьянку
Валерьянка — популярный растительный препарат среди тех, кто ищет естественный способ борьбы с тревожностью и бессонницей.
Валериана используется для уменьшения стресса, улучшения качества сна и успокоения нервной системы.
— Валерьянка — растительный препарат, который назначается людям с нарушениями сна и повышенным нервным возбуждением, — рассказывает врач.
Препараты на основе валерианы используются для лечения инсомнии, а также в качестве вспомогательного средства при лечении тревожных расстройств и невротических состояний.
Валериана обладает мощным седативным эффектом, который помогает расслабить мышцы и улучшить качество сна.
— Если данный препарат принимать в правильной дозировке, то он значительно улучшит сон и успокоит нервную систему, но если будет передозировка валерьянкой, могут быть негативные последствия, — отмечает эксперт.
Передозировка валерьянкой: последствия
В общем, валериана считается безопасным растением, но ее чрезмерное употребление все же может вызвать неприятные последствия.
Эксперт сказала, что будет, если выпить много валерьянки:
- угнетение внимания;
- сонливость;
- вялость;
- снижение работоспособности;
- тремор в руках;
- головная боль;
- тошнота;
- боль в животе;
- тахикардия.
В некоторых случаях может возникнуть аллергическая реакция на активные компоненты.
— Поэтому, если употребляете данный препарат, не забывайте о правильности дозировки. Для взрослых и детей от 12 лет доза составляет 30-60 мг, — отмечает специалист.
Что делать, если выпили слишком много валерианы
Если вы заметили неприятные симптомы после употребления валерианы, важно обратиться к врачу.
Не стоит пытаться устранить последствия передозировки валерьянкой самостоятельно.
Не рекомендовано употреблять какие-либо дополнительные препараты без консультации с медиком.
Врачи могут посоветовать принять активированный уголь или провести другие процедуры в зависимости от степени отравления.
— Часто специалисты советуют пить много воды и вызвать рвоту, чтобы из желудка скорее вышли остатки препарата, и он не продолжал всасываться, — говорит врач.
При отравлении валерьянкой важно очистить организм, но лучше делать это под наблюдением специалиста.
В общем, валериана — это не вредный растительный препарат, но, как и с любым средством, важно соблюдать рекомендации по дозировке.