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Что будет, если выпить много валерьянки: врач рассказала о последствиях

27 января 2024, 11:53
Ольга Боднарчук редактор
таблетка, передозування
Источник: Unsplash

Валериана — травяное средство, известное своими успокаивающими свойствами. Эти таблетки всегда были действенным препаратом для преодоления стресса и бессонницы. Однако, если их выпить слишком много, могут быть негативные последствия.

Факты ICTV спросили у врача-диетолога Екатерины Зражевской, что будет, если выпить много валерьянки, и как ее правильно употреблять.

Для чего пить валерьянку

Валерьянка — популярный растительный препарат среди тех, кто ищет естественный способ борьбы с тревожностью и бессонницей.

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Валериана используется для уменьшения стресса, улучшения качества сна и успокоения нервной системы.

— Валерьянка — растительный препарат, который назначается людям с нарушениями сна и повышенным нервным возбуждением, — рассказывает врач.

Препараты на основе валерианы используются для лечения инсомнии, а также в качестве вспомогательного средства при лечении тревожных расстройств и невротических состояний.

Валериана обладает мощным седативным эффектом, который помогает расслабить мышцы и улучшить качество сна.

— Если данный препарат принимать в правильной дозировке, то он значительно улучшит сон и успокоит нервную систему, но если будет передозировка валерьянкой, могут быть негативные последствия, — отмечает эксперт.

Передозировка валерьянкой: последствия

В общем, валериана считается безопасным растением, но ее чрезмерное употребление все же может вызвать неприятные последствия.

Эксперт сказала, что будет, если выпить много валерьянки:

  • угнетение внимания;
  • сонливость;
  • вялость;
  • снижение работоспособности;
  • тремор в руках;
  • головная боль;
  • тошнота;
  • боль в животе;
  • тахикардия.

В некоторых случаях может возникнуть аллергическая реакция на активные компоненты.

— Поэтому, если употребляете данный препарат, не забывайте о правильности дозировки. Для взрослых и детей от 12 лет доза составляет 30-60 мг, — отмечает специалист.

Что делать, если выпили слишком много валерианы

Если вы заметили неприятные симптомы после употребления валерианы, важно обратиться к врачу.

Не стоит пытаться устранить последствия передозировки валерьянкой самостоятельно.

Не рекомендовано употреблять какие-либо дополнительные препараты без консультации с медиком.

Врачи могут посоветовать принять активированный уголь или провести другие процедуры в зависимости от степени отравления.

— Часто специалисты советуют пить много воды и вызвать рвоту, чтобы из желудка скорее вышли остатки препарата, и он не продолжал всасываться, — говорит врач.

При отравлении валерьянкой важно очистить организм, но лучше делать это под наблюдением специалиста.

В общем, валериана — это не вредный растительный препарат, но, как и с любым средством, важно соблюдать рекомендации по дозировке.

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