Валеріана – трав’яний засіб, відомий своїми заспокійливими властивостями. Ці таблетки завжди були дієвим препаратом для подолання стресу та безсоння. Однак, якщо їх вжити забагато, можуть бути негативні наслідки.

Факти ICTV запитали у лікаря-дієтолога Катерини Зражевської, що буде, якщо випити забагато валеріани, та як її правильно вживати.

Для чого пити валеріану

Валеріана – популярний рослинний препарат серед тих, хто шукає природний спосіб боротьби з тривожністю та безсонням.

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Вона використовується для зменшення стресу, поліпшення якості сну та заспокоєння нервової системи.

– Валеріана – рослинний препарат, який призначають людям із порушеннями сну та підвищеним нервовим збудженням, – розповідає лікарка.

Препарати на основі валеріани використовуються для лікування інсомнії, а також як допоміжний засіб у лікуванні тривожних розладів і невротичних станів.

Валеріана має потужний седативний ефект, який допомагає розслабити м’язи та покращити якість сну.

– Якщо цей препарат вживати у правильному дозуванні, то він значно покращить сон і заспокоїть нервову систему, але після передозування валеріаною можуть бути негативні наслідки, – зазначає експертка.

Передозування валеріанкою: наслідки

Загалом валеріана вважається безпечною рослиною, але її надмірне вживання все ж може спричинити неприємні наслідки.

Експертка сказала, що буде, якщо випити забагато валеріани:

пригнічення уваги;

сонливість;

млявість;

зниження працездатності;

тремор у руках;

головний біль;

нудота;

біль у животі;

тахікардія.

У деяких випадках може виникнути алергічна реакція на активні компоненти.

– Тож якщо вживаєте цей препарат, не забувайте про правильність дозування. Для дорослих і дітей від 12 років доза становить 30-60 мг, – наголошує фахівчиня.

Що робити, якщо випили забагато валеріани

Якщо ви помітили неприємні симптоми після вживання валеріани, важливо звернутися до лікаря.

Не варто намагатися усунути наслідки передозування валеріаною самотужки.

Не рекомендовано вживати будь-які додаткові препарати без консультації з медиком.

Лікарі можуть порадити прийняти активоване вугілля або провести інші процедури, залежно від ступеня отруєння.

– Часто фахівці радять пити багато води та викликати блювоту, щоб зі шлунка скоріш вийшли залишки препарату і він не продовжував всмоктуватись, – каже лікарка.

За отруєння валеріанкою важливо очистити організм, але краще робити це під наглядом спеціаліста.

Загалом, валеріана – це нешкідливий рослинний препарат, але, як і з будь-яким засобом, важливо дотримуватися рекомендацій щодо дозування.