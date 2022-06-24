После получения среднего образования всем обязательно нужна справка 086. Независимо от того, будет ли школьник поступать в учреждение высшего образования, или пойдет работать, такая справка должна быть.
Что такое справка 086, когда она нужна и как ее получить — читайте в нашем материале.
Справка 086: что это
Медицинская справка такого типа отражает текущее состояние здоровья человека.
Основная задача этого документа — предоставление заключения о состоянии здоровья обследуемого, и соответственно, о его профессиональной пригодности.
Именно поэтому медицинскую справку 086 чаще всего требуют при поступлении в вуз и при трудоустройстве. Ведь заведение образования и работодатель должны понимать, сможет ли человек учиться или работать.
В общем, справка 086 — врачебное консультационное заключение, заполняется на абитуриентов, поступающих в учебные заведения всех уровней аккредитации.
Куда обращаться
Чтобы получить медицинскую справку, соответственно, нужно обратиться к врачу. Но, не к одному. Пациент должен пройти полное обследование узких специалистов.
Вам обязательно нужны выводы:
- оториноларинголога;
- офтальмолога;
- хирурга;
- невролога;
- гинеколога (для женщин и девушек);
- психиатра;
- нарколога;
- терапевта (делает заключительное заключение).
Также надо сдать общие анализы и сделать флюорографию. Обязательно проследите, чтобы заключение каждого специалиста было заверено подписью и личной печатью.
Как получить
Чтобы получить справку формы 086, вам необходимо обратиться к врачу, с которым у вас подписана декларация. Семейный врач даст вам направление к другим специалистам.
Также учтите, что общее обследование займет около двух-трех дней, поэтому к врачу лучше обращаться заблаговременно.
После прохождения всех врачей и сдачи анализов комиссия, под председательством врача-терапевта, делает выводы о вашей профессиональной пригодности или непригодности.
Кроме этого, в медицинской справке формы 086 отображается информация обо всех проблемах или ограничениях пациента. Например, если человек имеет инвалидность или хронические заболевания — это указывается в справке.
Справка подписывается председателем врачебной комиссии, главным врачом лечебного заведения, а печать медицинского учреждения обычно ставится в регистратуре.
Справка 086 действительна полгода с момента выдачи. Этот документ является доказательством того, что человек может (или не может) выполнять возложенные на него обязанности (учиться или работать).
В больнице вас могут попросить заполнить бланк-заявление для получения справки 086. При себе вы должны иметь:
- паспорт;
- амбулаторную карту;
- флюорографию.
Кстати, вы можете обратиться и в частную клинику. Там тоже выдают медицинские справки 086, однако за услуги придется заплатить.