После получения среднего образования всем обязательно нужна справка 086. Независимо от того, будет ли школьник поступать в учреждение высшего образования, или пойдет работать, такая справка должна быть.

Что такое справка 086, когда она нужна и как ее получить — читайте в нашем материале.

Справка 086: что это

Медицинская справка такого типа отражает текущее состояние здоровья человека.

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Основная задача этого документа — предоставление заключения о состоянии здоровья обследуемого, и соответственно, о его профессиональной пригодности.

Именно поэтому медицинскую справку 086 чаще всего требуют при поступлении в вуз и при трудоустройстве. Ведь заведение образования и работодатель должны понимать, сможет ли человек учиться или работать.

В общем, справка 086 — врачебное консультационное заключение, заполняется на абитуриентов, поступающих в учебные заведения всех уровней аккредитации.

Куда обращаться

Чтобы получить медицинскую справку, соответственно, нужно обратиться к врачу. Но, не к одному. Пациент должен пройти полное обследование узких специалистов.

Вам обязательно нужны выводы:

оториноларинголога;

офтальмолога;

хирурга;

невролога;

гинеколога (для женщин и девушек);

психиатра;

нарколога;

терапевта (делает заключительное заключение).

Также надо сдать общие анализы и сделать флюорографию. Обязательно проследите, чтобы заключение каждого специалиста было заверено подписью и личной печатью.

Как получить

Чтобы получить справку формы 086, вам необходимо обратиться к врачу, с которым у вас подписана декларация. Семейный врач даст вам направление к другим специалистам.

Также учтите, что общее обследование займет около двух-трех дней, поэтому к врачу лучше обращаться заблаговременно.

После прохождения всех врачей и сдачи анализов комиссия, под председательством врача-терапевта, делает выводы о вашей профессиональной пригодности или непригодности.

Кроме этого, в медицинской справке формы 086 отображается информация обо всех проблемах или ограничениях пациента. Например, если человек имеет инвалидность или хронические заболевания — это указывается в справке.

Справка подписывается председателем врачебной комиссии, главным врачом лечебного заведения, а печать медицинского учреждения обычно ставится в регистратуре.

Справка 086 действительна полгода с момента выдачи. Этот документ является доказательством того, что человек может (или не может) выполнять возложенные на него обязанности (учиться или работать).

В больнице вас могут попросить заполнить бланк-заявление для получения справки 086. При себе вы должны иметь:

паспорт;

амбулаторную карту;

флюорографию.

Кстати, вы можете обратиться и в частную клинику. Там тоже выдают медицинские справки 086, однако за услуги придется заплатить.