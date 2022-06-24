Після здобуття середньої освіти усім обов’язково потрібна довідка 086. Незалежно від того, чи буде школяр вступати до закладу вищої освіти, чи піде працювати, така довідка має бути.

Що таке довідка 086, коли вона потрібна та як її отримати – читайте в нашому матеріалі.

Довідка 086: що це

Медична довідка такого типу відображає поточний стан здоров’я людини.

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Основне завдання цього документу – надання висновку про стан здоров’я обстежуваного, та відповідно, про його професійну придатність.

Саме тому медичну довідку 086 найчастіше вимагають при вступі до ЗВО та при працевлаштуванні. Адже заклад освіти та роботодавець мають розуміти, чи зможе людина вчитися або працювати.

Загалом, довідка 086 – лікарський консультаційний висновок, заповнюється на абітурієнтів, які вступають у навчальні заклади всіх рівнів акредитації.

Куди звертатися

Аби отримати медичну довідку, відповідно, потрібно звернутися до лікаря. Проте, не до одного. Пацієнт повинен пройти повне обстеження вузьких спеціалістів.

Вам обов’язково знадобляться висновки:

оториноларинголога;

офтальмолога;

хірурга;

невролога;

гінеколога (для жінок та дівчат);

психіатра;

нарколога;

терапевта (робить заключний висновок).

Також треба здати загальні аналізи та зробити флюорографію. Обов’язково простежте, аби висновок кожного фахівця був завірений підписом та особистою печаткою.

Як отримати

Аби отримати довідку форми 086, вам необхідно звернутися до лікаря, з яким у вас підписана декларація. Сімейний лікар надасть вам направлення до усіх інших спеціалістів.

Також врахуйте, що загальне обстеження займе близько двох-трьох днів, тому до лікаря краще звертатися завчасно.

Після проходження усіх лікарів та здачі аналізів комісія, під головуванням лікаря-терапевта, робить висновки про вашу професійну придатність або непридатність.

Крім цього, у медичній довідці форми 086-у відображається інформація про усі проблеми або обмеження пацієнта. Наприклад, якщо людина має інвалідність або хронічні захворювання – це вказується у довідці.

Довідка підписується головою лікарської комісії, головним лікарем лікувального закладу, а печатка медичного закладу зазвичай ставиться у реєстратурі.

Довідка 086 дійсна півроку з моменту видачі. Цей документ є доказом того, що людина може (або не може) виконувати покладені на нього обов’язки (вчитися чи працювати).

У лікарні вас можуть попросити заповнити бланк-заяву для отримання довідки. При собі ви маєте мати:

паспорт;

амбулаторну карту;

флюорографію.

До речі, ви можете звернутися і до приватної клініки. Там теж видають медичні довідки 086, проте за послуги доведеться заплатити.