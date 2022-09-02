Авторитетные эксперты Американской академии офтальмологии развенчали наиболее популярные в народе мифы относительно сохранения здоровья наших глаз. Некоторые утверждения звучат, скажем прямо, очень неожиданно.

Миф. Употребление моркови улучшит ваше зрение. Хотя употребление в пищу продуктов, богатых витамином А, может помочь сохранить хорошее зрение, но точно его не улучшит и не избавит нас от необходимости носить очки или контактные линзы.

Миф. Улучшить зрение можно с помощью упражнений для глаз. Наше зрение зависит от многих факторов, ни один из которых нельзя существенно изменить с помощью упражнений для глаз.

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Тем не менее, упражнения для глаз могут быть полезны при недостаточности конвергенции — состоянии, которое возникает, когда глаза не работают вместе, чтобы сфокусироваться на ближайшем объекте, что затрудняет чтение.

Миф. Сидя очень близко к телевизору, можно повредить глаза. Хотя сидение очень близко к телевизору может вызвать напряжение глаз или головную боль, это не повредит зрению, как у детей, так и у взрослых. Однако привычное сидение близко к телевизору может сигнализировать о том, что человек близорук и ему действительно нужны очки.

Миф. Чтение при тусклом свете вредно для глаз. Чтение при тусклом свете абсолютно не вредит нашим глазам. Но хорошее освещение может облегчить просмотр того, что вы читаете, и предотвратить быстрое утомление глаз.

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Миф. Использование компьютеров может повредить глаза. Глядя на экран компьютера, вы не навредите своим глазам. Но если вы будете смотреть долго и без перерыва, это может привести к зрительному напряжению, утомлению или сухости глаз.

Обязательно давайте глазам отдых каждые 20 минут, глядя вверх или через комнату. Регулярно моргайте, чтобы ваши глаза были хорошо смазаны, и используйте искусственные слезы, чтобы способствовать увлажнению.

Миф. Ношение очков или контактных линз сделает вас зависимыми от них. Использование очков не ухудшит зрение и не приведет к каким-либо глазным заболеваниям. Если вам нужны очки, важно использовать их, чтобы не напрягать глаза и обеспечить наилучшее зрение.

Миф. Неправильные очки вредят глазам. Ношение очков с неправильным назначением не повредит глазам, но может привести к их перенапряжению и вызвать болезненность или нечеткость зрения, а также головную боль. Это должно исчезнуть, когда вы снимете очки.

Миф. Потеря зрения — неизбежная часть старения. Многие проблемы со зрением, которые развиваются с возрастом, можно лечить. В частности, это касается пресбиопии (потери зрения вблизи) и катаракты.

Важно ежегодно проходить обследование глаз, чтобы выявить как обратимые, так и постоянные угрозы для зрения, такие как глаукома или дегенерация желтого пятна. Часто раннее лечение может замедлить или предотвратить потерю зрения.

Источник: ААО