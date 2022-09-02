Авторитетні експерти Американської академії офтальмології розвінчали найбільш популярні в народі міфи щодо збереження здоров’я наших очей. Деякі твердження звучать, скажімо прямо, дуже несподівано.

Міф. Вживання моркви поліпшить ваш зір. Хоча вживання в їжу продуктів, багатих на вітамін А, може допомогти зберегти хороший зір, але точно його не поліпшить і не позбавить нас від необхідності носити окуляри або контактні лінзи.

Міф. Поліпшити зір можна за допомогою вправ для очей. Наш зір залежить від багатьох факторів, жоден з яких не можна істотно змінити за допомогою вправ для очей.

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Тим не менш, вправи для очей можуть бути корисними при недостатності конвергенції – стані, який виникає, коли очі не працюють разом, щоб сфокусуватися на найближчому об’єкті, що ускладнює читання.

Міф. Сидячи дуже близько до телевізора, можна зашкодити очам. Хоча сидіння дуже близько до телевізора може викликати напругу очей або головний біль, це не зашкодить зору, як у дітей, так і у дорослих.

Однак звичне сидіння близько до телевізора може сигналізувати про те, що людина короткозора і їй дійсно потрібні окуляри.

Міф. Читання при тьмяному світлі шкідливо для очей. Читання при тьмяному світлі абсолютно не шкодить нашим очам. Але хороше освітлення може полегшити перегляд того, що ви читаєте, і запобігти швидкому стомленню очей.

Міф. Використання комп’ютерів може пошкодити очі. Дивлячись на екран комп’ютера, ви не нашкодите своїм очам. Але якщо ви будете дивитися довго і без перерви, це може привести до зорового напруження, стомлення або сухості очей.

Обов’язково давайте очам відпочинок кожні 20 хвилин, дивлячись вгору або через кімнату. Регулярно моргайте, щоб ваші очі були добре змащені, і використовуйте штучні сльози, щоб сприяти зволоженню.

Міф. Носіння окулярів або контактних лінз зробить вас залежними від них. Використання окулярів не погіршить зір і не призведе до будь-яких очних захворювань. Якщо вам потрібні окуляри, важливо використовувати їх, щоб не напружувати очі і забезпечити найкраще зір.

Міф. Неправильні окуляри шкодять очам. Носіння окулярів з неправильним призначенням не зашкодить очам, але може привести до їхнього перенапруження і викликати хворобливість або нечіткість зору, а також головний біль. Це повинно зникнути, коли ви знімете окуляри.

Міф. Втрата зору – неминуча частина старіння. Багато проблем із зором, які розвиваються з віком, можна лікувати. Зокрема, це стосується пресбіопії (втрати зору на близьких відстанях) і катаракти.

Важливо щорічно проходити обстеження очей, щоб виявити загрози для зору, як-от глаукома або дегенерація жовтої плями. Часто раннє лікування може уповільнити або запобігти втраті зору.

Джерело: ААО