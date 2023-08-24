Семейный врач, терапевт Людмила Сердюк в комментарии Фактам ICTV рассказала, как мед может способствовать похудению.

— Небольшое количество меда перед сном — действительно эффективное, доказанное учеными средство для избавления от лишних килограммов, — говорит медик.

По словам Людмилы Сердюк, именно во время ночного сна активно запускаются у механизмы, которые способствуют сжиганию жира и ускорению метаболизма.

Как выяснили ученые в ходе исследований, этот процесс будет идти намного активнее, если на ночь съесть немного меда, который, помимо прочих целительных свойств, известен способностью влиять на регенерацию клеток печени.

А если сладкое лакомство принять вместе с соком тыквы, то таким образом можно эффективно поспособствовать выведению токсинов из организма.

По словам терапевта, мед с чесноком признан довольно действенным средством для профилактики простуды, особенно в период респираторных заболеваний.