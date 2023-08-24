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Сімейна лікарка розповіла, коли потрібно їсти мед, щоб схуднути

24 Серпня 2023, 14:02
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я Людмила Сердюк лікар-терапевт, сімейний лікар
мед
Джерело: Pexels

Сімейний лікар, терапевт Людмила Сердюк у коментарі Фактам ICTV розповіла, як мед може сприяти схудненню.

– Невелика кількість меду перед сном – справді ефективний, доведений вченими засіб для позбавлення зайвих кілограмів, – каже медик.

За словами Людмили Сердюк, саме під час нічного сну активно запускаються механізми, які сприяють спалюванню жиру і прискоренню метаболізму.

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Як з’ясували вчені під час досліджень, цей процес буде йти набагато активніше, якщо на ніч з’їсти трохи меду, який, крім інших цілющих властивостей, відомий здатністю впливати на регенерацію клітин печінки.

А якщо солодкі ласощі прийняти разом із соком гарбуза, то таким чином можна ефективно посприяти виведенню токсинів з організму.

За словами терапевта, мед із часником визнано досить дієвим засобом для профілактики застуди, особливо в період респіраторних захворювань.

Теги
Мед поради лікаря Схуднення
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