Сімейний лікар, терапевт Людмила Сердюк у коментарі Фактам ICTV розповіла, як мед може сприяти схудненню.

– Невелика кількість меду перед сном – справді ефективний, доведений вченими засіб для позбавлення зайвих кілограмів, – каже медик.

За словами Людмили Сердюк, саме під час нічного сну активно запускаються механізми, які сприяють спалюванню жиру і прискоренню метаболізму.

Як з’ясували вчені під час досліджень, цей процес буде йти набагато активніше, якщо на ніч з’їсти трохи меду, який, крім інших цілющих властивостей, відомий здатністю впливати на регенерацію клітин печінки.

А якщо солодкі ласощі прийняти разом із соком гарбуза, то таким чином можна ефективно посприяти виведенню токсинів з організму.

За словами терапевта, мед із часником визнано досить дієвим засобом для профілактики застуди, особливо в період респіраторних захворювань.