Судороги в ногах — это неприятное явление, которое возникает вследствие сильного напряжения мышц.

Врачи-флебологи Василий Мишнев и Андрей Кондратенко рассказали Фактам ICTV о судорогах в ногах, что делать, и когда время идти к врачу.

Судороги в ногах — причины

Судорога — это интенсивное и непредсказуемое сокращение мышечных волокон, сопровождающееся болевыми ощущениями, напряжением и ощутимым повышением тонуса мышц.

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— Судороги в ногах бывают физиологическим явлением в результате усталости, потери жидкости или нарушения баланса микроэлементов, — говорит Василий Мишнев.

Также врачи отмечают, что судороги могут быть и проявлением таких болезней:

заболевания почек;

болезни нервной системы;

нарушение кровообращения;

артериальная недостаточность;

проблемы с костными структурами.

Интенсивная физическая активность или длительное пребывание в неудобном положении также могут вызвать судороги в ногах.

— В целом судороги в ногах свидетельствуют о нарушении нормального функционирования мышечного волокна по разным причинам. Это может быть даже реакция на медикаменты, — говорит Андрей Кондратенко.

Судороги в ногах: что делать в домашних условиях

— Судороги могут длиться от нескольких секунд до нескольких минут, обычно они сами проходят, — отмечает флеболог.

Василий Мишнев советует, что делать если появилась судорога в ноге. Мышцу зоны, которая беспокоит, нужно согнуть в противоположную сторону. Например, если это наружная поверхность бедра, то его надо поднять в верх.

— Если напрягается икроножная мышца, пальцы ног надо начать тянуть на себя, — рекомендуют оба врача.

Также побороть судороги дома поможет массаж, нужно стараться размять спазмированные мышцы.

— Грелки, компрессы тоже могут помочь избавиться от судорог, — говорит Андрей Кондратенко.

На вопрос, как лечить судороги в ногах, медик говорит — может помочь употребление некоторых витаминов и минералов. Но с любыми средствами следует быть осторожным, лучше проконсультироваться с врачом.

Когда надо обращаться к врачу

Если судороги возникают регулярно и без видимой причины, это может быть признаком болезни, поэтому следует обратиться к врачу.

— Если судороги в ногах становятся системными, не откладывайте визит к специалисту, — отмечает медик.

Судороги с частотой раз в месяц считают физиологическим проявлением, обращаться за помощью не нужно.

— Рекомендуется обратиться к врачу, если судороги в ногах появляются чаще двух раз в неделю, — отмечает эксперт.

Также следует быстро обратиться за медпомощью, если не помогают советы о том, что делать при судорогах в ногах дома.

В целом судороги в ногах — явление не страшное, важно лишь следить за их частотой и помогать самому себе.