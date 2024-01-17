Судоми в ногах — це неприємне явище, яке виникає внаслідок сильної напруги м’язів.

Лікарі-флебологи Василь Мішнев та Андрій Кондратенко розповіли Фактам ICTV про судоми в ногах, що робити, та коли час йти до лікаря.

Судоми в ногах – причини

Судома – це інтенсивне та непередбачуване скорочення м’язових волокон, що супроводжується больовими відчуттями, напругою і відчутним підвищенням тонусу м’язів.

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– Судоми в ногах бувають фізіологічним явищем в результаті втоми, втрати рідини або порушення балансу мікроелементів, – говорить Василь Мішнев.

Також лікарі зазначають, що судоми можуть бути і проявом таких хвороб:

захворювання нирок;

хвороби нервової системи;

порушення кровообігу;

артеріальна недостатність;

проблеми із кістковими структурами.

Інтенсивна фізична активність або тривале перебування в незручному положенні також можуть викликати цей стан.

– Загалом судоми в ногах свідчать про порушення нормального функціонування м’язового волокна з різних причин. Це може бути навіть реакція на медикаменти, – каже Андрій Кондратенко.

Судоми в ногах: що робити в домашніх умовах

– Судоми можуть тривати від кількох секунд до кількох хвилин, зазвичай вони самі проходять, – зазначає флеболог.

Василь Мішнев радить, що робити якщо з’явилася судома в нозі. М’яз зони, яка турбує, потрібно зігнути в протилежний бік. Наприклад, якщо це зовнішня поверхня стегна, то його треба підняти в гору.

– Якщо напружується литковий м’яз, пальці ніг треба почати тягнути на себе, – рекомендують обидва лікарі.

Також побороти судоми вдома допоможе масаж, потрібно намагатися розім’яти спазмовані м’язи.

– Грілки, компреси теж можуть допомогти позбутися судом, – каже Андрій Кондратенко.

На запитання, як лікувати судоми в ногах, медик каже – може допомогти вживання деяких вітамінів та мінералів. Але з будь-якими засобами слід бути обережним, краще проконсультуватися з лікарем.

Коли треба звертатися до лікаря

Якщо судоми виникають регулярно та без видимої причини, це може бути ознакою хвороби, тому слід звернутися до лікаря.

– Якщо судоми в ногах стають системними, не відкладайте візит до фахівця, – зазначає медик.

Судоми з частотою раз на місяць вважаються фізіологічним проявом, звертатися по допомогу не потрібно.

– Варто звернутися до лікаря, якщо судоми в ногах з’являються частіше ніж двічі на тиждень, – наголошує експерт.

Також слід швидко звернутися по меддопомогу, якщо не допомагають поради про те, що робити при судомах в ногах вдома.

Загалом судоми в ногах – явище не страшне, важливо лише стежити за їх частотою та допомагати самому собі.