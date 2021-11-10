ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция) — это воспалительное заболевание дыхательных путей, которое охватывает более 200 вирусов (аденовирусы, риновирусы, коронавирусы, энтеровирусы, вирусы гриппа, парагриппа и другие). Это самая распространенная в мире группа заболеваний, особенно среди детей.

Семейный врач, инфекционист Леся Радковская рассказала в комментарии Фактам ICTV, на что стоит обратить внимание во время ОРВИ и какие могут быть симптомы болезни.

Что такое ОРВИ и почему она возникает

Острая респираторная вирусная инфекция – это большая группа болезней, которые вызывают разные вирусы. Возбудитель быстро поражает систему дыхания и способен стремительно передаваться воздушно-капельным путем.

ОРВИ охватывает следующие инфекции:

парагрипп;

реовирус;

аденовирус;

грипп;

риновирус;

коронавирус;

энтеровирус;

респираторно-синцитиальная инфекция.

Все вирусы являются клеточными паразитами. Такие микроорганизмы поражают эпителий слизистой оболочки, нарушают ее функционирование и способны полностью разрушить ее. Постепенно в процесс вовлекаются соседние ткани, сосудистая система.

Единственная причина появления ОРВИ — это заражение вирусом от больного человека. Однако существуют факторы, которые ослабляют организм. Они обеспечивают беспрепятственное распространение инфекции.

Чаще всего причины скрыты в таких состояниях:

снижение защитных сил организма;

протяжение;

переохлаждение;

хождение в мокрой обуви;

контакт с больными пациентами;

резкая смена погоды;

анемия, гиповитаминоз, ослабление организма;

гиподинамия;

низкая физическая активность;

неправильное или недостаточное закаливание.

Симптомы ОРВИ

По словам специалиста, существует большое количество разновидностей вирусов, например, только риновирус имеет более 100. Так же вирус гриппа — каждый год циркулируют другие штаммы.

Симптомы ОРВИ зависят от того, каким штаммом вируса инфицировался человек.

— Если это грипп, он начинается внезапно и остро. Во время болезни резко выражены ломота в теле, боль головы, озноб, высокая температура. Человек может даже указать точное время начала болезни, — говорит врач.

Самые тяжелые первые два-три дня. Сначала есть сухой кашель, боль за грудиной, покраснение горла, боль в глазах (невозможность смотреть на свет). Болеют примерно неделю (если не возникают осложнения).

— Парагрипп — это самая частая причина ларинготрахеита. Лихорадка, заложенность носа, кашель, красное горло, охриплость, потеря голоса. Эта инфекция опасна для малышей. Каждая мама должна знать об этом “лающем” кашле. Стоит быть готовым к тому, что состояние ухудшается ночью, — добавила Радковская.

Проявления аденовирусной инфекции разные и зависят от места проникновения и от серотипов. Первые три-пять дней: насморк, кашель, боль в горле, повышенная температура тела, иногда гастроэнтерит. Специфические признаки — присоединение конъюнктивита, бронхита.

В то же время риновирусная инфекция поражает носовую полость. Ее называют “простуда”. Симптомы: общая слабость, лихорадка, сухость и першение в носу и горле, затем присоединяются обильные водянистые выделения из носа вместе с заложенностью и чиханием.

Через несколько дней слизистые выделения меняют цвет на зелено-желтый. Из-за отека слизистых может быть головная боль, нарушение вкуса и запахов.

Как облегчить некоторые симптомы ОРВИ

Инфекционист советует использовать простые рекомендации, которые могут облегчить состояние человека:

пить много жидкости;

проветривать помещение;

контролировать температуру тела;

контролировать общее состояние организма;

промывать рот и нос солевыми растворами;

не употреблять противовирусные средства или нестероидные противовоспалительные препараты без четких показаний;

жаропонижающие препараты стоит использовать, если температура тела 38°C и выше с ощущением общего недомогания. В таком случае можно принять ибупрофен или парацетамол в возрастной дозе.

Если ребенок или взрослый стали вялыми, температура не сбивается, выделения от кашля имеют прожилки крови — необходимо немедленно обратиться к врачу.

— Лучший вариант — это профилактически обратиться к своему семейному врачу и обсудить с ним, как действовать в таких случаях, и в соответствии с особенностями вашего организма составить алгоритм действий, — подчеркнула специалист.

Пациент должен знать, какие препараты ему можно употреблять для снижения температуры и какая должна быть дозировка и прочее.