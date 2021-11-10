ГРВІ (гостра респіраторна вірусна інфекція) – це запальне захворювання дихальних шляхів, яке охоплює понад 200 вірусів (аденовіруси, риновіруси, коронавіруси, ентеровіруси, віруси грипу, парагрипу та інші). Це найпоширеніша у світі група захворювань, особливо серед дітей.

Сімейна лікарка, інфекціоністка Леся Радковська розповіла у коментарі Фактам ICTV, на що варто звернути увагу під час ГРВІ та які можуть бути симптоми хвороби.

Що таке ГРВІ та чому вона виникає

Гостра респіраторна вірусна інфекція – це велика група хвороб, які викликають різні віруси. Збудник швидко вражає систему дихання і здатний стрімко передаватися повітряно-крапельним шляхом.

ГРВІ охоплює такі інфекції:

парагрип;

реовірус;

аденовірус;

грип;

риновірус;

коронавірус;

ентеровірус;

респіраторно-синцитіальна інфекція.

Всі віруси є клітинними паразитами. Такі мікроорганізми вражають епітелій слизової оболонки, порушують її функціонування і здатні повністю зруйнувати її. Поступово в процес залучаються сусідні тканини, судинна система.

Єдина причина появи ГРВІ – це зараження вірусом від хворої людини. Однак існують фактори, які послаблюють організм. Вони забезпечують безперешкодне поширення інфекції.

Найчастіше причини приховані в таких станах:

зниження захисних сил організму;

протяг;

переохолодження;

ходіння в мокрому взутті;

контакт з хворими пацієнтами;

різка зміна погоди;

анемія, гіповітаміноз, ослаблення організму;

гіподинамія;

низька фізична активність;

неправильне або недостатнє загартовування.

Симптоми ГРВІ

За словами спеціаліста, існує велика кількість різновидів вірусів, наприклад, лише риновірус має понад 100. Так само вірус грипу – кожного року циркулюють інші штами.

Симптоми ГРВІ залежать від того, яким штамом вірусу інфікувалася людина.

– Якщо це грип, він розпочинається раптово і гостро. Під час хвороби різко виражені ломота в тілі, біль голови, озноб, висока температура. Людина може навіть вказати точний час початку хвороби, – каже лікар.

Загалом найважчі перші два-три дні. Спочатку є сухий кашель, біль за грудиною, почервоніння горла, біль в очах (неможливість дивитись на світло). Хворіють приблизно тиждень (якщо не виникають ускладнення).

– Парагрип – це найчастіша причина ларинготрахеїту. Гарячка, закладеність носа, кашель, червоне горло, захриплість, втрата голосу. Ця інфекція небезпечна для малюків. Кожна мама має знати про цей “гавкаючий” кашель. Варто бути готовим до того, що стан погіршується уночі, – додала Радковська.

Прояви аденовірусної інфекції різні й залежать від місця проникнення та від серотипів. Перші три-п’ять днів: нежить, кашель, біль в горлі, підвищена температура тіла, інколи гастроентерит. Специфічні ознаки – приєднання кон’юнктивіту, бронхіту.

Водночас риновірусна інфекція вражає носову порожнину. Її називають “застуда”. Симптоми: загальна слабість, гарячка, сухість і дертя в носі та горлі, потім приєднуються рясні водянисті виділення з носа разом із закладенням та чханням.

Через декілька днів слизові виділення змінюють колір на зелено-жовтий. Через набряк слизових може бути головний біль, порушення смаку і запахів.

Як полегшити деякі симптоми ГРВІ

Інфекціоніст радить використовувати прості рекомендації, які можуть полегшити стан людини:

пити багато рідини:

провітрювати помешкання;

контролювати температуру тіла;

контролювати загальний стан організму;

промивати рот і ніс сольовими розчинами;

не вживати противірусні засоби або нестероїдні протизапальні препарати без чітких показань;

жарознижувальні препарати варто використовувати, якщо температура тіла 38°C і вище з відчуттям загального нездужання. У такому випадку можна прийняти ібупрофен чи парацетамол у віковій дозі.

Якщо дитина чи дорослий стали мляві, температура не збивається, а кашель має прожилки крові – необхідно негайно звернутися до лікаря.

– Найкращий варіант – це профілактично звернутися до свого сімейного лікаря та обговорити з ним, як діяти у таких випадках, і згідно з особливостями вашого організму скласти алгоритм дій, – наголосила спеціалістка.

Пацієнт повинен знати, які препарати йому можна вживати для зниження температури та яке має бути дозування тощо.