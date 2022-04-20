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Таблетки и рекомендации: что должен знать человек с подагрой во время войны

20 апреля 2022, 16:50
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
головний біль
Источник: Depositphotos

Подагра – хроническое заболевание, обусловленное нарушением пуринового обмена и накоплением мочевой кислоты в организме. Поэтому человек может испытывать сильные боли, однако из-за войны не сможет обратиться к врачу.

Что должен знать пациент с подагрой в военное время, рассказала врач-ревматолог, кандидат медицинских наук Екатерина Заичко.

– Если у человека есть подагра, то лучше профилактировать обострение, чем его лечить, – отмечает Екатерина Заичко.

Общие рекомендации:

  • всегда иметь с собой таблетку Колхицына и выпить ее во время приступа артрита; разовая начальная доза препарата – 1 мг, затем – по 0,5 мг через 2 часа до облегчения боли, каждый следующий день – по 0,5 мг в день;
  • не заниматься самодиагностикой и самолечением;
  • если есть обезболивающее, пить его после еды, не принимать одновременно несколько препаратов и не превышать дозы.
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— Вы можете выпить до 150 мг Диклофенака в день или до 800 мг Ибупрофена, или до 300 мг Нимесулида. Обычно это не более 2-3 таблеток в зависимости от дозы. Нельзя пить все одновременно, – продолжает врач.

По ее словам, в каждом конкретном случае дозы и лекарства определяются на консультации со специалистом.

– Во время острого приступа мы не назначаем Алопуринол и Фебуксостат. Но и не отменяем, если принимали их раньше. Если вы пьете эти препараты, не меняйте дозы, — комментирует Екатерина Заичко.

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Как только будет возможность, нужно обратиться к врачу.

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