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Таблетки та рекомендації: що має знати людина з подагрою під час війни

20 Квітня 2022, 16:50
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
головний біль
Джерело: Depositphotos

Подагра – хронічне захворювання, зумовлене порушенням пуринового обміну і накопиченням сечової кислоти в організмі. Через це людина може відчувати сильні болі, проте через війну не матиме змоги звернутися до лікаря.

Що має знати пацієнт із подагрою у військовий час, розповіла лікар-ревматолог, кандидат медичних наук Катерина Заічко.

– Якщо у людини є подагра, то ліпше профілактувати загострення, ніж його лікувати, – зазначає Катерина Заічко.

Загальні рекомендації:

  • завжди мати з собою таблетку Колхіцину і випити її під час нападу артриту; разова початкова доза препарату – 1 мг, потім – по 0,5 мг через 2 години до полегшення болю, кожен наступний день – по 0,5 мг на день;
  • не займатися самодіагностикою та самолікуванням;
  • якщо є знеболювальне, пити його після їжі, не вживати одночасно кілька препаратів та не перевищувати дози.
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– Ви можете випити до 150 мг Диклофенаку на день або до 800 мг Ібупрофену, або до 300 мг Німесуліду. Зазвичай це не більше 2-3 таблеток залежно від дози. Не можна пити усі одночасно, – продовжує лікар.

За її словами, у кожному конкретному випадку дози та ліки визначаються під час консультації з фахівцем.

– Під час гострого нападу ми не назначаємо Алопуринол і Фебуксостат. Але і не скасовуємо, якщо приймали їх раніше. Якщо ви вже п’єте ці препарати, не змінюйте дози, – коментує Катерина Заічко.

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Щойно буде можливість, треба звернутися до лікаря.

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