Специалисты Министерства здравоохранения Украины рассказали, для чего врачи назначают гастроскопию и как эту услугу можно получить бесплатно.

— Для успешного лечения заболеваний органов пищеварительной системы важна комплексная диагностика желудочно-кишечного тракта и органов пищеварительной системы, — говорится в сообщении.

Эзофагогастродуоденоскопия (или гастроскопия) – это обследование пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки с помощью специального прибора – эндоскопа.

Гастроскопия позволяет осмотреть внутренние стенки этих органов, ввести лекарства и взять биоматериалы для исследования. С начала года почти 160 тыс. бесплатно прошли диагностику по методу гастроскопии.

Эзофагогастродуоденоскопия входит в приоритетные медицинские услуги в Программе медицинских гарантий и является полностью безвозмездной для пациентов.

Чтобы воспользоваться этой услугой, пациенту следует обратиться к своему семейному или лечащему врачу. При обнаружении показаний врач направит пациента на такое обследование и выдаст соответствующее направление.

Если пациенту еще не исполнилось 50 лет, но врач считает необходимым проведение такого исследования, он выдает направление – и гастроскопия тоже будет бесплатной.

Необходимо только записаться в медучреждение, которое предоставляет амбулаторные услуги по договору с НСЗУ и имеет соответствующее оборудование.

Если потребность в гастроскопии возникла во время стационарного лечения, отдельно ее оплачивать не нужно, поскольку стоимость процедуры также покрывает НСЗУ.

В бесплатную услугу включено:

консультацию врача перед исследованием для выявления противопоказаний и других аспектов;

анализ предварительных исследований;

выдачу направления пациенту на проведение исследования пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки;

местную или общую анестезию;

запись результатов обследования (фото/видеофиксация) на цифровой носитель пациента по желанию.

Узнать адрес и контакты ближайшей больницы, где можно безвозмездно сделать гастроскопию, вы можете у оператора контакт-центра НСЗУ по номеру 16-77, а также на сайте НСЗУ.