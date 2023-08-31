Фахівці Міністерства охорони здоров’я України розповіли, для чого лікарі призначають гастроскопію і як цю послугу можна отримати безкоштовно.

– Для успішного лікування захворювань органів травної системи важлива комплексна діагностика шлунково-кишкового тракту та органів травної системи, – ідеться в повідомленні.

Езофагогастродуоденоскопія (або гастроскопія) – це обстеження стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки за допомогою спеціального приладу – ендоскопа.

Гастроскопія дає змогу оглянути внутрішні стінки цих органів, ввести ліки та взяти біоматеріали для дослідження. Від початку року майже 160 тис. безоплатно пройшли діагностику за методом гастроскопії.

Езофагогастродуоденоскопія входить до пріоритетних медичних послуг у Програмі медичних гарантій і є повністю безоплатною для пацієнтів.

Щоб скористатися цією послугою, пацієнту слід звернутися до свого сімейного або лікуючого лікаря. У разі виявлення показань лікар направить пацієнта на таке обстеження та видасть відповідне направлення.

Якщо пацієнту ще не виповнилося 50 років, але лікар вважає за необхідне проведення такого дослідження, він видає направлення – і гастроскопія теж буде безкоштовною.

Необхідно лише записатися до медзакладу, який надає амбулаторні послуги за договором із НСЗУ та має відповідне обладнання.

Якщо потреба в гастроскопії виникла під час стаціонарного лікування, окремо її оплачувати не потрібно, оскільки вартість процедури також покриває НСЗУ.

У безоплатну послугу включено:

консультація лікаря перед дослідженням для виявлення протипоказань та інших аспектів;

аналіз попередніх досліджень;

видача направлення пацієнту на проведення дослідження стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки;

місцева або загальна анестезія;

запис результатів обстеження (фото/відеофіксація) на цифровий носій пацієнта за бажанням.

Дізнатися адресу та контакти найближчої лікарні, де можна безоплатно зробити гастроскопію, ви можете в оператора контакт-центру НСЗУ за номером 16-77, а також на сайті НСЗУ.