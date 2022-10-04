Как понять, что кашель — это симптом опасного заболевания, а не просто обычная простуда. По каким признакам это можно определить. На этот вопрос на площадке онлайн-ресурса Береги себя ответили специалисты по фтизиатрии.

— Важно понять, что кашель – это не болезнь. Это симптом, который помогает нам избавиться от чего-то, чего в нашем организме быть не должно, — объясняют медики.

И уточняют: мы откашливаем слизь, в которой могут содержаться возбудители болезней, выкашливаем пыль, чужеродные предметы и т.д.

Сейчас смотрят

Но бывает и так, что кашель затягивается. Во многих случаях это вовсе не означает, что вы заболели чем-то страшным.

По словам экспертов, чаще кашель просто продолжается после уже перенесенной вирусной инфекции. Иногда он может длиться в течение 3-8 недель, но обычно проходит самостоятельно и без лечения.

Однако, если вы кашляете уже более восьми недель и лучше не становится, это точно причина обратиться к врачу.

— Яркий пример кашля после вирусной инфекции – это коронавирус. Около 5% переболевших могут кашлять ориентировочно год и больше, – говорит фтизиатр и пульмонолог Марина Корчинская.

Врач отмечает, что очень важно быть внимательными к проявлениям, которые указывают на то, что кашель может быть симптомом опасного заболевания.

А именно:

кашель в динамике становится более интенсивным;

мокрота изменилась, в ней появился гной или даже кровь;

количество мокроты увеличилось;

ощущение сжатия в груди.

Также обратите внимание на симптомы, сопровождающие кашель:

лихорадка;

затрудненное дыхание;

свистящее дыхание;

потеря веса;

сильная усталость;

потливость по ночам и т.д.

— Часто причиной длительного кашля является синдром постназального затекания или рефлюкс эзофагит. Это ситуация, когда часть содержимого желудка попадает в пищевод, ротоглотку или дыхательные пути, — говорит врач.

По словам медика, причиной кашля может быть наша психика. Такой кашель называют психогенным.

Он часто возникает именно у детей. Хотя кашель этот бывает довольно громким, он магическим образом проходит, когда ребенок спит или отвлекает внимание на что-то. Для лечения этого типа кашля может потребоваться участие психотерапевта или психиатра.

Конечно, длительный кашель может являться признаком туберкулеза. Но, как говорит фтизиатр, если есть туберкулез гортани, трахеи или бронхов, то кашель настолько надоедливый и устойчивый к любым препаратам против кашля, что пациенты достаточно быстро обращаются за помощью.

А вот остальные легочные формы туберкулеза могут протекать вообще без кашля. Поэтому кашель не является типичным симптомом туберкулеза, отмечает медик.

Источник: Береги себя