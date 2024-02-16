Семейный врач, терапевт Людмила Сердюк в комментарии Фактам ICTV рассказала о симптомах, причинах и последствиях отрыва тромба, а также о том, что чувствует человек в этом состоянии и можно ли его спасти.

Что такое отрыв тромба

— Отрыв тромба на медицинском языке — это чаще всего тромбоэмболия легочной артерии, когда в этом достаточно крупном сосуде происходит закупорка одним или несколькими кровяными сгустками или тромбами, — объясняет Людмила Сердюк.

Причины отрыва тромба

По словам медика, причиной тромбоэмболии легочной артерии чаще всего становится патологическое варикозное расширение вен. Проще говоря, тромб рождается именно в нижних конечностях. И уже оттуда мигрирует по сосудистой системе.

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Терапевт отметила, что эффективным методом профилактики тромбоза является обращение к медикам при первых появлениях таких симптомов в ногах, как судороги, боли, отеки. Врач назначит соответствующие обследования у специалистов по сосудистой хирургии.

Симптомы тромбоэмболии

По словам Людмила Сердюк, симптомами тромбоэмболии могут быть часто повторяющаяся острая боль в груди, изнуряющий кашель часто с выделением крови в мокроте. Больной также может терять сознание на короткий или на достаточно длительный период времени.

В случае артериального тромбоза медики говорят об острой боли, которая не проходит. Кожа в области образования тромба — холодная, очень бледная.

— Также имеет место и так называемая парестензия, когда у пациента наблюдается покалывание или жжение в месте образования тромба, кожа здесь может терять чувствительность, — говорит врач.

Последствия

По словам Людмилы Сердюк, отрыв тромба — очень опасное состояние не только для здоровья пациента, поскольку может спровоцировать инфаркт или инсульт, но и для его жизни, если тромб заблокирует кровоток к центрам мозга, которые отвечают за дыхание и сердечную деятельность.

Семейный врач отметила, что своевременная медицинская помощь даже при таких опасных состояниях, как тромбоэмболия легочной артерии, с высокой долей вероятности может спасти человека. Время здесь — решающий фактор.