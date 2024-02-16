Сімейна лікарка, терапевт Людмила Сердюк у коментарі Фактам ICTV розповіла про симптоми, причини та наслідки відриву тромбу, а також про те, що відчуває людина в цьому стані та чи можна її врятувати.

Що таке відрив тромбу

– Відрив тромбу медичною мовою – це найчастіше тромбоемболія легеневої артерії, коли в цій доволі великій судині відбувається закупорка одним або кількома кров’яними згустками або тромбами, – пояснює Людмила Сердюк.

Причини відриву тромбу

За словами медика, причиною тромбоемболії легеневої артерії найчастіше стає патологічне варикозне розширення вен. Простіше кажучи, тромб народжується саме в нижніх кінцівках. І вже звідти мігрує по судинній системі.

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Терапевт зазначила, що ефективним методом профілактики тромбозу є звернення до медиків за першої появи таких симптомів у ногах, як судоми, болі, набряки. Лікар призначить відповідні обстеження у фахівців із судинної хірургії.

Симптоми тромбоемболії

За словами Людмили Сердюк, симптомами тромбоемболії можуть бути: гострий біль у грудях, який часто повторюється, кашель, що виснажує, часто з виділенням крові в мокротинні. Хворий також може втрачати свідомість на короткий або на досить тривалий період часу.

У разі артеріального тромбозу медики говорять про гострий біль, який не минає. Шкіра в ділянці утворення тромбу – холодна, дуже бліда.

– Також має місце і так звана парестензія, коли в пацієнта спостерігається поколювання або печіння в місці утворення тромбу, шкіра тут може втрачати чутливість, – каже лікарка.

Наслідки

За словами Людмили Сердюк, відрив тромбу – дуже небезпечний стан не лише для здоров’я пацієнта, оскільки може спровокувати інфаркт чи інсульт, а й для його життя, якщо тромб заблокує кровотік до центрів мозку, які відповідають за дихання та серцеву діяльність.

Сімейна лікарка наголосила, що своєчасна медична допомога навіть за таких небезпечних станів, як тромбоемболія легеневої артерії, з високою часткою ймовірності може врятувати людину. Час тут – вирішальний фактор.