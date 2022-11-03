Специалисты онлайн-ресурса Береги себя рассказали о том, что такое акне (прыщи), что провоцирует его появление, как с ним бороться и что точно не работает в этом случае.

— Акне, прыщи, угри многим представляются как сугубо подростковая проблема. Но на самом деле взрослые люди тоже страдают от этой проблемы с кожей, — отмечают медики.

По их словам, долгое время тема лечения угревой сыпи была овеяна мифами и легендами. Кто-то советовал чистить печень. Другие распространяли легенду о волшебных свойствах жесткой диеты против сыпи. Третьи делились рецептами якобы чудодейственной болтушки и рассказывали небылицы о пользе зубной пасты на прыщи.

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Но, по словам специалистов, в арсенале у медиков есть действенные методы борьбы с этой проблемой.

Что такое акне и как его лечить

— Акне или угревая сыпь появляется по разным причинам. К примеру, это можно объяснить повышенной чувствительностью сальных желез к половым гормонам, — говорит дерматолог Антон Черновол.

По его словам, угри могут досаждать, когда жир и мертвые клетки кожи скапливаются в устье волосяного фолликула. В результате возникают так называемые роговые пробки и комедоны, которые затем становятся прыщами.

Другая причина – это гиперпродукция кожного сала, когда сальные железы иногда работают активнее, чем стоило бы.

Что с этим делать

Прежде всего обратиться к дерматологу. Именно к врачу-дерматологу, а не к косметологу без медицинского образования. Врач поставит важные вопросы и поможет подобрать правильное лечение. Например:

какой у вас тип акне;

где именно оно возникает;

ко гда началась сыпь;

ваш возраст;

остаются ли после прыщей следы на коже и т.д.

Если у вас умеренное акне, вам могут предложить сначала препараты наружного применения, которые содержат следующие активные вещества:

бензоил пероксид;

ретиноиды;

азелаиновую кислоту;

в некоторых случаях могут назначаться антибактериальные препараты.

Если у вас тяжелые проявления акне или вы испытываете сильный психологический дискомфорт из-за высыпаний, то врач может назначить препараты из группы ретиноидов (но в форме таблеток, а не мазей).

Системный изотретиноин (препарат из группы ретиноидов) считается наиболее эффективным методом борьбы с акне. Вокруг него существует множество страхов и предубеждений. Это действительно очень серьезный препарат, который категорически запрещено принимать беременным женщинам, поскольку это может приводить к врожденным порокам у плода.

Это лекарство оказывает накопительное действие, то есть, чтобы увидеть эффект, нужно время. Дозу рассчитывает только врач. В некоторых случаях требуются дополнительные анализы до или во время принятия препарата.

Что точно не работает

По словам специалистов-дерматологов, очень много методов, которые мы использовали в подростковом возрасте против прыщей, не только не работают, но и могут ухудшить проявления акне. Вот некоторые, которыми точно не следует увлекаться.

Жесткие диеты. Могут вызвать расстройства пищевого спектра, но не помогут облегчить проявления акне. Американская академия дерматологии утверждает, что употребление не очень полезных продуктов, сладкого, жирного и возникновения акне никак не связано. Так что полный отказ от сладкого и жирного не поможет. Это может даже навредить общему состоянию здоровья.

Конечно, если вы заметили, что конкретный продукт усугубляет или провоцирует появление прыщей, есть смысл отказаться от него на время или уменьшить его потребление. Хотя бы для того, чтобы проверить, действительно ли именно он провоцирует появление сыпи. Однако это вовсе не означает, что диета нужна всем, кто страдает акне.

Наносить на прыщи зубную пасту. Этот метод также неэффективен. Фториды, содержащиеся в зубной пасте могут только усугубить проявления акне.

Подсушивать кожу. Есть миф, будто только жирная кожа подвержена акне. Это не так. Угри могут появиться у людей с разными типами кожи. А любое высушивание кожи, например спиртосодержащими настойками, лишь раздражает ее. А раздражение – это всегда риск ухудшения проявлений акне.

Всегда обращайтесь к квалифицированным дерматологам за рекомендациями, которые могут быть полезными именно вам, призывают медики.

Источник: Береги себя