Фахівці онлайн-ресурсу Бережи себе розповіли про те, що таке акне (прищі), що провокує його появу, як з ним боротися і що точно не працює в цьому випадку.

– Акне, прищі, вугрі багато хто вважає сугубо підлітковою проблемою. Але насправді дорослі люди теж страждають від цієї проблеми зі шкірою, – зазначають медики.

За їхніми словами, довгий час тема лікування вугрового висипу була овіяна міфами і легендами. Хтось радив чистити печінку. Інші поширювали легенду про чарівні властивості жорсткої дієти проти висипу. Треті ділилися рецептами нібито чудодійної бовтанки і розповідали небувальщини про корисний вплив зубної пасти на прищі.

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Але, за словами фахівців, в арсеналі у медиків є дійсно дієві методи боротьби з цією проблемою.

Що таке акне і як його лікувати

– Акне або вугрі з’являються з різних причин. Наприклад, це можна пояснити підвищеною чутливістю сальних залоз до статевих гормонів, – говорить дерматолог Антон Чорновіл.

За його словами, вугри можуть докучати, коли жир і мертві клітини шкіри накопичуються в гирлі волосяного фолікула. В результаті виникають так звані рогові пробки і комедони, які потім стають прищами.

Інша причина – це гіперпродукція шкірного сала, коли сальні залози іноді працюють активніше, ніж варто було б.

Що з цим робити

Перш за все звернутися до дерматолога. Саме до лікаря-дерматолога, а не до косметолога без медичної освіти. Лікар поставить важливі питання і допоможе підібрати правильне лікування. Наприклад:

який у вас тип акне;

де саме воно виникає;

коли поча в ся висип;

висип; ваш вік;

чи залишаються після прищів сліди на шкірі тощо .

Якщо у вас помірне акне, вам можуть запропонувати спочатку препарати зовнішнього застосування, які містять такі активні речовини:

бензоїл пероксид;

ретиноїди;

азелаїнову кислоту;

у деяких випадках можуть призначатися антибактеріальні препарати.

Якщо у вас важкі прояви акне або ви відчуваєте сильний психологічний дискомфорт через висипання, лікар може призначити препарати з групи ретиноїдів (але в формі таблеток, а не мазей).

Системний ізотретиноїн (препарат з групи ретиноїдів) вважається найбільш ефективним методом боротьби з акне. Навколо нього існує безліч страхів і упереджень. Це дійсно дуже серйозний препарат, який категорично заборонено приймати вагітним жінкам, оскільки це може призводити до вроджених вад у плода.

Цей препарат має накопичувальну дію, тобто, щоб побачити ефект, потрібен час. Дозу розраховує тільки лікар. У деяких випадках потрібні додаткові аналізи до або під час прийому препарату.

Що точно не працює

За словами фахівців-дерматологів, дуже багато методів, які ми використовували в підлітковому віці проти прищів, не тільки не працюють, але й можуть погіршити прояви акне. Ось деякі, якими точно не слід захоплюватися.

Жорсткі дієти. Можуть викликати розлади харчового спектру, але не допоможуть полегшити прояви акне. Американська академія дерматології стверджує, що вживання не дуже корисних продуктів, солодкого, жирного із виникненням акне ніяк не пов’язані. Так що повна відмова від солодкого і жирного не допоможе. Це може навіть нашкодити загальному стану здоров’я.

Звичайно, якщо ви помітили, що конкретний продукт посилює або провокує появу прищів, є сенс відмовитися від нього на час або зменшити його споживання. Хоча б для того, щоб перевірити, чи дійсно саме він провокує появу висипу. Однак це зовсім не означає, що дієта потрібна всім, хто страждає на акне.

Наносити на прищі зубну пасту. Цей метод також неефективний. Фториди, що містяться в зубній пасті, можуть тільки посилити прояви акне.

Підсушувати шкіру. Є міф, ніби тільки жирна шкіра схильна до акне. Це не так. Вугрі можуть з’явитися у людей з різними типами шкіри. А будь-яке висушування шкіри, наприклад, спиртовмісними настоянками, лише подразнює її. А це завжди ризик погіршення проявів акне.

Отже, завжди звертайтеся до кваліфікованих дерматологів за рекомендаціями, які можуть бути корисними саме вам, закликають медики.

Джерело: Бережи себе