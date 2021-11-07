Підліткове акне. Чому варто лікувати прищі у дітей

Акне, або прищі – проблема, з якою зіштовхуються 80% підлітків. Трансформація гормонального фону стає основною причиною її виникнення. Деякі батьки не вважають її серйозною, та чекають, поки дитина переросте висипання на шкірі. Проте так вони можуть значно ускладнити життя школяра.

Косметолог Маріанна Петришин розповіла, чому не слід залишати проблему без уваги.

Чому варто лікувати підліткове акне?

Період статевого дозрівання становить близько восьми років. І весь цей час дитина живе з акне та переймається через це. У цей час діти дуже залежні від думки оточення, а тому прищики на обличчі можуть стати причиною серйозних комплексів. У деякий випадках проблема акне настільки глибока, що навіть після того як вона мине, залишаються наслідки у вигляді рубців і постакне.

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Водночас усунення проблеми не вимагає значних витрат часу чи коштів. Варто лише звернутися до дерматолога, який допоможе підібрати правильний догляд для підлітка.

– З правильним доглядом шкіра стає чистішою, а отже, і вигляд, і настрій покращуються, – коментує Маріанна Петришин.

За словами лікаря, вибір, звичайно, за батьками. Але так вони можуть поліпшити життя дитини та уникнути проблем зі її шкірою у майбутньому.