Подростковое акне. Почему стоит лечить прыщи у детей

Акне, или прыщи – проблема, с которой сталкиваются 80% подростков. Трансформация гормонального фона становится основной причиной ее возникновения. Некоторые родители не считают ее серьезной, и ждут, когда ребенок перерастет высыпания на коже. Однако этим они могут значительно усложнить жизнь школьника.
Косметолог Марианна Петришин рассказала, почему не стоит оставлять проблему без внимания.
Почему следует лечить подростковое акне?
- Период полового созревания длится около восьми лет. И все это время ребенок живет с акне и беспокоится по этому поводу.
- Сейчас дети очень зависимы от мнения окружающих, а поэтому прыщики на лице могут стать причиной серьезных комплексов.
- В некоторых случаях проблема акне настолько глубокая, что даже после того как она пройдет, остаются последствия в виде рубцов и постакне.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Однако устранение проблемы не требует значительных затрат времени или средств. Стоит обратиться к дерматологу, который поможет подобрать правильный уход для подростка.
– С правильным уходом кожа становится чище, а значит, и вид, и настроение улучшаются, – комментирует Марианна Петришин.
По словам врача, выбор, конечно, за родителями. Но так они улучшат жизнь ребенка и предотвратят возникновение проблем с его кожей в будущем.