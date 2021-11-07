Подростковое акне. Почему стоит лечить прыщи у детей

Акне, или прыщи – проблема, с которой сталкиваются 80% подростков. Трансформация гормонального фона становится основной причиной ее возникновения. Некоторые родители не считают ее серьезной, и ждут, когда ребенок перерастет высыпания на коже. Однако этим они могут значительно усложнить жизнь школьника.

Косметолог Марианна Петришин рассказала, почему не стоит оставлять проблему без внимания.

Почему следует лечить подростковое акне?

Период полового созревания длится около восьми лет. И все это время ребенок живет с акне и беспокоится по этому поводу. Сейчас дети очень зависимы от мнения окружающих, а поэтому прыщики на лице могут стать причиной серьезных комплексов. В некоторых случаях проблема акне настолько глубокая, что даже после того как она пройдет, остаются последствия в виде рубцов и постакне.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лікар Косметолог Трихолог (@dr.marianna.dermatologist)

Однако устранение проблемы не требует значительных затрат времени или средств. Стоит обратиться к дерматологу, который поможет подобрать правильный уход для подростка.

– С правильным уходом кожа становится чище, а значит, и вид, и настроение улучшаются, – комментирует Марианна Петришин.

По словам врача, выбор, конечно, за родителями. Но так они улучшат жизнь ребенка и предотвратят возникновение проблем с его кожей в будущем.