Во время осенней вспышки коронавируса украинцев призывают более тщательно соблюдать правила личной гигиены, мыть руки и пользоваться антисептиком.
Однако такие действия могут также и навредить, в частности чувствительной коже рук. Дерматолог Екатерина Мельник рассказала, как правильно мыть и ухаживать за руками во время пандемии коронавируса.
Когда нужно мыть руки:
- после посещения туалета;
- после похода в магазин, на рынок, проезда в общественном транспорте;
- перед и во время приготовления пищи;
- перед употреблением еды;
- до и после обработки ран и порезов;
- после контакта с животными;
- после кашля, чихания;
- после ухода за ребенком (смены подгузника, туалета).
Однако частое мытье рук может провоцировать проблемы с кожей – раздражение, трещины, пузырьки, зуд.
Как правильно ухаживать за кожей рук:
- использовать воду умеренной температуры — не слишком холодную и не слишком горячую;
- мыть руки с мылом, имеющим физиологический pH;
- не растирать руки полотенцем;
- не парить руки в горячей воде, а затем скрабировать;
- не делать ванночки из капусты, крапивы, сока лимона, горчицы.
В то же время, антисептиком следует пользоваться только тогда, когда нет возможности помыть руки.
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Важно увлажнять кожу с помощью крема.