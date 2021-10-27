Во время осенней вспышки коронавируса украинцев призывают более тщательно соблюдать правила личной гигиены, мыть руки и пользоваться антисептиком.

Однако такие действия могут также и навредить, в частности чувствительной коже рук. Дерматолог Екатерина Мельник рассказала, как правильно мыть и ухаживать за руками во время пандемии коронавируса.

Когда нужно мыть руки:

после посещения туалета;

после похода в магазин, на рынок, проезда в общественном транспорте;

перед и во время приготовления пищи;

перед употреблением еды;

до и после обработки ран и порезов;

после контакта с животными;

после кашля, чихания;

после ухода за ребенком (смены подгузника, туалета).

Однако частое мытье рук может провоцировать проблемы с кожей – раздражение, трещины, пузырьки, зуд.

Как правильно ухаживать за кожей рук:

использовать воду умеренной температуры — не слишком холодную и не слишком горячую;

мыть руки с мылом, имеющим физиологический pH;

не растирать руки полотенцем;

не парить руки в горячей воде, а затем скрабировать;

не делать ванночки из капусты, крапивы, сока лимона, горчицы.

В то же время, антисептиком следует пользоваться только тогда, когда нет возможности помыть руки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ДЕРМАТОЛОГ • КИЇВ (@dr.kateryna.melnyk)

Важно увлажнять кожу с помощью крема.