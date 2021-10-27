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Часто мыть, но не навредить. Как ухаживать за руками в период Covid-19

27 октября 2021, 16:34 Людмила Грубнік
гигиена
Источник: Depositphotos

Во время осенней вспышки коронавируса украинцев призывают более тщательно соблюдать правила личной гигиены, мыть руки и пользоваться антисептиком.

Однако такие действия могут также и навредить, в частности чувствительной коже рук. Дерматолог Екатерина Мельник рассказала, как правильно мыть и ухаживать за руками во время пандемии коронавируса.

Когда нужно мыть руки:

  • после посещения туалета;
  • после похода в магазин, на рынок, проезда в общественном транспорте;
  • перед и во время приготовления пищи;
  • перед употреблением еды;
  • до и после обработки ран и порезов;
  • после контакта с животными;
  • после кашля, чихания;
  • после ухода за ребенком (смены подгузника, туалета).
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Однако частое мытье рук может провоцировать проблемы с кожей – раздражение, трещины, пузырьки, зуд.

Как правильно ухаживать за кожей рук:

  • использовать воду умеренной температуры — не слишком холодную и не слишком горячую;
  • мыть руки с мылом, имеющим физиологический pH;
  • не растирать руки полотенцем;
  • не парить руки в горячей воде, а затем скрабировать;
  • не делать ванночки из капусты, крапивы, сока лимона, горчицы.

В то же время, антисептиком следует пользоваться только тогда, когда нет возможности помыть руки.

 

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Публикация от ДЕРМАТОЛОГ • КИЇВ (@dr.kateryna.melnyk)

Важно увлажнять кожу с помощью крема.

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