Під час осіннього спалаху коронавірусу українців закликають ретельніше дотримуватися правил особистої гігієни, мити руки та користуватися антисептиком.
Однак такі дії можуть також і нашкодити, зокрема чутливій шкірі рук. Дерматолог Катерина Мельник розповіла, як правильно мити та доглядати за руками під час пандемії коронавірусу.
Коли треба мити руки:
- після відвідування туалету;
- після походу до магазину, на ринок, користування громадським транспортом;
- перед та під час приготуванням їжі;
- перед вживанням їжі;
- до та після обробки ран та порізів;
- після контакту з тваринами;
- після кашлю, чхання;
- після догляду за дитиною (зміни підгузок, туалету).
Однак часте миття рук може провокувати проблеми зі шкірою – подразнення, тріщини, міхурці, свербіж.
Як правильно доглядати за шкірою рук:
- використовувати воду помірної температури – не занадто холодну та не занадто гарячу;
- мити руки з милом, яке має фізіологічний pH;
- не розтирати руки рушником;
- не парити руки у гарячій воді, а потім скрабувати;
- не робити ванночки з капусти, кропиви, соку лимону, гірчиці.
Водночас антисептиком варто користуватися лише тоді, коли немає змоги помити руки.
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Важливо зволожувати шкіру кремом.