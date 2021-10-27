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Краса

Часто мити, але не нашкодити. Як доглядати за руками у період Covid-19

27 Жовтня 2021, 16:34 Людмила Грубнік
гигиена
Джерело: Depositphotos

Під час осіннього спалаху коронавірусу українців закликають ретельніше дотримуватися правил особистої гігієни, мити руки та користуватися антисептиком.

Однак такі дії можуть також і нашкодити, зокрема чутливій шкірі рук. Дерматолог Катерина Мельник розповіла, як правильно мити та доглядати за руками під час пандемії коронавірусу.

Коли треба мити руки:

  • після відвідування туалету;
  • після походу до магазину, на ринок, користування громадським транспортом;
  • перед та під час приготуванням їжі;
  • перед вживанням їжі;
  • до та після обробки ран та порізів;
  • після контакту з тваринами;
  • після кашлю, чхання;
  • після догляду за дитиною (зміни підгузок, туалету).
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Однак часте миття рук може провокувати проблеми зі шкірою – подразнення, тріщини, міхурці, свербіж.

Як правильно доглядати за шкірою рук:

  • використовувати воду помірної температури – не занадто холодну та не занадто гарячу;
  • мити руки з милом, яке має фізіологічний pH;
  • не розтирати руки рушником;
  • не парити руки у гарячій воді, а потім скрабувати;
  • не робити ванночки з капусти, кропиви, соку лимону, гірчиці.

Водночас антисептиком варто користуватися лише тоді, коли немає змоги помити руки.

 

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Публикация от ДЕРМАТОЛОГ • КИЇВ (@dr.kateryna.melnyk)

Важливо зволожувати шкіру кремом.

Теги
Краса , Поради , поради лікаря
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