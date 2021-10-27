Під час осіннього спалаху коронавірусу українців закликають ретельніше дотримуватися правил особистої гігієни, мити руки та користуватися антисептиком.

Однак такі дії можуть також і нашкодити, зокрема чутливій шкірі рук. Дерматолог Катерина Мельник розповіла, як правильно мити та доглядати за руками під час пандемії коронавірусу.

Коли треба мити руки:

після відвідування туалету;

після походу до магазину, на ринок, користування громадським транспортом;

перед та під час приготуванням їжі;

перед вживанням їжі;

до та після обробки ран та порізів;

після контакту з тваринами;

після кашлю, чхання;

після догляду за дитиною (зміни підгузок, туалету).

Однак часте миття рук може провокувати проблеми зі шкірою – подразнення, тріщини, міхурці, свербіж.

Як правильно доглядати за шкірою рук:

використовувати воду помірної температури – не занадто холодну та не занадто гарячу;

мити руки з милом, яке має фізіологічний pH;

не розтирати руки рушником;

не парити руки у гарячій воді, а потім скрабувати;

не робити ванночки з капусти, кропиви, соку лимону, гірчиці.

Водночас антисептиком варто користуватися лише тоді, коли немає змоги помити руки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ДЕРМАТОЛОГ • КИЇВ (@dr.kateryna.melnyk)

Важливо зволожувати шкіру кремом.