В этом году грипп стартовал довольно быстро. Очень много больных среди взрослых и детей. Течение разное: от легкой формы до реанимации.

Проявляется он внезапно и остро: резко выражена ломота в теле, озноб, боль в голове, глазах. В то же время ОРВИ имеет постепенное начало, характеризуется общей слабостью, насморком.

Как лечить грипп в домашних условиях – читайте в материале.

Семейный врач Тарас Жиравецкий считает, что при появлении первых симптомов болезни нужно сдать быстрый тест на Covid-19.

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Если у вас поднимается температура выше 38,5, то ее лучше сбивать. Так организм легче переносит грипп. Также не нужно сразу колоть антибактериальные препараты.

Как лечить грипп в домашних условиях

не назначайте сами себе лекарства;

избегайте контактов с людьми;

пейте много жидкости: чай, компоты, теплую воду с лимоном и медом;

проветривайте помещение;

сбивайте температуру (если она есть);

побольше отдыхайте;

иногда гуляйте на открытом воздухе;

не заворачивайтесь в теплые одеяла;

не натирайте себя алкоголем или уксусом.

Когда нужно обращаться к врачу:

Следует срочно связаться со специалистом, если у вас появились:

одышка;

сыпь на теле;

кровохарканье;

синий оттенок кожи;

рвота и понос;

боль в груди;

снижение давления;

аритмия;

нарушение сознания;

судороги.