В этом году грипп стартовал довольно быстро. Очень много больных среди взрослых и детей. Течение разное: от легкой формы до реанимации.
Проявляется он внезапно и остро: резко выражена ломота в теле, озноб, боль в голове, глазах. В то же время ОРВИ имеет постепенное начало, характеризуется общей слабостью, насморком.
Как лечить грипп в домашних условиях – читайте в материале.
Семейный врач Тарас Жиравецкий считает, что при появлении первых симптомов болезни нужно сдать быстрый тест на Covid-19.
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Если у вас поднимается температура выше 38,5, то ее лучше сбивать. Так организм легче переносит грипп. Также не нужно сразу колоть антибактериальные препараты.
Как лечить грипп в домашних условиях
- не назначайте сами себе лекарства;
- избегайте контактов с людьми;
- пейте много жидкости: чай, компоты, теплую воду с лимоном и медом;
- проветривайте помещение;
- сбивайте температуру (если она есть);
- побольше отдыхайте;
- иногда гуляйте на открытом воздухе;
- не заворачивайтесь в теплые одеяла;
- не натирайте себя алкоголем или уксусом.
Когда нужно обращаться к врачу:
Следует срочно связаться со специалистом, если у вас появились:
- одышка;
- сыпь на теле;
- кровохарканье;
- синий оттенок кожи;
- рвота и понос;
- боль в груди;
- снижение давления;
- аритмия;
- нарушение сознания;
- судороги.
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