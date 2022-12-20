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Как лечить грипп в домашних условиях: рекомендации врача

20 декабря 2022, 11:57
Анна Голишевская Редактор сайта
Грип
Источник: Unsplash

В этом году грипп стартовал довольно быстро. Очень много больных среди взрослых и детей. Течение разное: от легкой формы до реанимации.

Проявляется он внезапно и остро: резко выражена ломота в теле, озноб, боль в голове, глазах. В то же время ОРВИ имеет постепенное начало, характеризуется общей слабостью, насморком.

Как лечить грипп в домашних условиях – читайте в материале.

Семейный врач Тарас Жиравецкий считает, что при появлении первых симптомов болезни нужно сдать быстрый тест на Covid-19.

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Если у вас поднимается температура выше 38,5, то ее лучше сбивать. Так организм легче переносит грипп. Также не нужно сразу колоть антибактериальные препараты.

Как лечить грипп в домашних условиях

  • не назначайте сами себе лекарства;
  • избегайте контактов с людьми;
  • пейте много жидкости: чай, компоты, теплую воду с лимоном и медом;
  • проветривайте помещение;
  • сбивайте температуру (если она есть);
  • побольше отдыхайте;
  • иногда гуляйте на открытом воздухе;
  • не заворачивайтесь в теплые одеяла;
  • не натирайте себя алкоголем или уксусом.

Когда нужно обращаться к врачу:

Следует срочно связаться со специалистом, если у вас появились:

  • одышка;
  • сыпь на теле;
  • кровохарканье;
  • синий оттенок кожи;
  • рвота и понос;
  • боль в груди;
  • снижение давления;
  • аритмия;
  • нарушение сознания;
  • судороги.

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