Травяные отвары, молоко с медом, сок черной редьки, гусиный жир… Каких только рецептов лечения кашля народными методами не советуют друг другу женщины в соцсетях. Ссылаются на семейные записные книжки и опыт собственных семей. Сообщения обычно резюмируют: поможет обязательно безо всякой химии.

А действительно, можно ли вылечить кашель народными методами и стоит ли отказываться от лекарственных препаратов? Об этом Факты ICTV говорят с постоянным экспертом, врачом Мариной Ериной.

Она тоже отмечает, что вопрос актуален. Сезон простуд и гриппа уже заявил о себе кашлем. Его слышишь в транспорте, в школах, офисах, даже на улице. Но, поскольку повышенной температуры у людей еще нет, они не очень переживают.

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Относительно эффективности природных, или, как их еще называют, народных, средств от кашля у Ериной есть собственное мнение, основанное на многолетнем врачебном опыте.

— Я не отвергаю действенность народных средств от кашля, но для начала стоит выяснить, какой именно у вас кашель и не усложнит ли ситуацию, к примеру, то же молоко с медом или имбирем, — говорит Ерина.

По словам врача, кашель может быть следствием действия бактерий, вирусов, грибков. Его могут вызвать также аллергены, курение, холодное питье или холодный воздух, курение, или излишки носовой слизи.

И в каждом случае требуется свое лечение, иногда без лекарств не обойтись.

Но сегодня мы все же сосредоточимся на кашле, вызванном ОРВИ, потому что в эти дни, когда существенно похолодало, именно он чаще всего появляется и у взрослых, и у детей.

— Давайте начнем с сухого кашля, потому что он очень изнурительный, — говорит Ерина.

Для него характерно отсутствие мокроты, и именно он может вызвать боль в груди, потому что надсадное бухиканье вызывает напряжение межреберных мышц. Это как крепатура после тренировки.

И здесь стоит вспомнить наших бабушек, которые иногда просто не имели доступа к лекарственным препаратам и применяли при сухом кашле отвары с лекарственными травами — зверобоем, ромашкой, шалфеем, календулой, мятой перечной, листьями малины и т.д.

Врач говорит, что такие отвары не являются альтернативой лекарствам, но имеют свойства, облегчающие кашель.

Сухие травы, приобретенные в аптеке, нужно залить кипятком и настаивать в течение пяти минут. Затем наклониться над емкостью и вдыхать пар в течение 10-15 минут.

Ерина отмечает, что лучше выбирать несколько способов успокоения сухого кашля, или перевода его в продуктивную стадию.

Подойдут чай с малиной или медом, лук с молоком (одна измельченная луковица настаивается в горячем молоке) принимается по 125 мл вместе с мякотью. Можно попробовать подогретое молоко с содой или сливочным маслом.

— Вообще, чтобы снять раздражение в горле и добиться продуктивной формы кашля, нужно пить более двух литров теплого питья в день, — рекомендует врач.

От влажного кашля Ерина советует попробовать молоко с имбирем.

На полтора литра молока нужно 3-4 см среднего корня имбиря, натертого на терке, две столовых ложки зеленого чая. После кипения напиток нужно настаивать 25 минут, пить понемногу весь день.

Чтобы приготовить народное отхаркивающее средство от кашля из гусиного жира, нужен будет еще и лимон. Его надо целым варить 10 минут в небольшом количестве жира. Затем очистить от кожуры, выжать сок и смешать его с двумя столовыми ложками жира, в котором варили цитрус. Пить нужно по одной столовой ложке до еды.

Всем известный рецепт от кашля с черной редькой Корнеплод измельчают, отжимают сок, добавляют столько же меда и ожидают 2-3 часа. Смесь пьют понемногу в течение дня.

Или же редьку хорошо моют, отрезают хвостик, а в верхней части делают ножом углубление, куда добавляют мед. Редьку ставят в пустой стакан и через сутки из нее начнет капать сок. Его и пьют от кашля.

Но обо всех народных методах надо забыть, если

кашель сохраняется в течение двух недель;

не спадает температура;

появился свист в груди, затрудненное дыхание;

мокрота содержит гной.