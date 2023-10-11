Трав’яні відвари, молоко з медом, сік чорної редьки, гусячий жир… Яких тільки рецептів лікування кашлю народними методами не радять одна одній жінки у соцмережах.

Посилаються на сімейні записники і досвід власних родин. Дописи зазвичай резюмують: допоможе обов’язково без усілякої хімії.

А дійсно, чи можна вилікувати кашель народними методами і чи варто відмовлятися від лікарських препаратів? Про це Факти ICTV говорять з постійною експерткою, лікаркою Мариною Єріною.

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Вона теж зазначає, що питання на часі. Сезон застуд і грипу вже заявив про себе кашлем. Його чуєш у транспорті, у школах, офісах, навіть на вулиці. Але, оскільки підвищеної температури у людей ще нема, вони не дуже переймаються.

Щодо ефективності природних, або, як їх ще називають, народних, засобів від кашлю у Єріної є власна думка, що ґрунтується на багаторічному лікарському досвіді.

– Я не відкидаю дієвість народних засобів від кашлю, але для початку варто вияснити, який саме у вас кашель і чи не ускладнить ситуацію, приміром, те ж саме молоко з медом чи імбирем, – говорить Єріна.

За словами лікарки кашель може бути наслідком дії бактерій, вірусв, грибків. Його можуть викликати також алергени, куріння, холодне питво чи холодне повітря, куріння, або надлишки носового слизу.

І в кожному випадку потрібне своє лікування, іноді без ліків не обійтися.

Але сьогодні ми все ж зосередимося на кашлі, викликаному ГРВІ, бо в ці дні, коли суттєво похолодало, саме він найчастіше з’являється і у дорослих, і у дітей.

– Давайте почнемо з сухого кашлю, бо він дуже виснажливий, – говорить Єріна.

Для нього характерна відсутність мокротиння, і саме він може викликати біль у грудях, бо надсадне бухикання спричиняє напруження міжреберних м’язів. Це як крепатура після тренування.

І тут варто згадати наших бабусь, які іноді просто не мали доступу до лікарських препаратів і застосовували при сухому кашлі відвари з лікарськими травами – звіробоєм, ромашкою, шавлією, календулою, м’ятою перцевою, листям малини тощо.

Лікарка каже, що такі відвари не є альтернативою лікам, але мають властивості, що полегшують кашель.

Сухі трави, придбані в аптеці, потрібно залити окропом і настоювати протягом п’яти хвилин. Потім нахилитися над ємністю і вдихати пар протягом 10-15 хвилин.

Єріна наголошує, що краще вибирати кілька способів заспокоєння сухого кашлю, або переведення його у продуктивну стадію.

Підійдуть чай з малиною або медом, цибуля з молоком (одна подрібнена цибулина настоюється в гарячому молоці) приймається по 125 мл разом з м’якоттю. Можна спробувати підігріте молоко з содою або вершковим маслом.

– Взагалі, щоб зняти подразнення в горлі і домогтися продуктивної форми кашлю, потрібно пити більше двох літрів теплого питва в день, – рекомендує лікарка.

Від вологого кашлю Єріна радить спробувати молоко з імбирем.

На півтора літра молока потрібно 3-4 см середнього кореня імбира, натертого на тертці, дві столових ложки зеленого чаю. Після кипіння напій потрібно настоювати 25 хвилин, пити потроху весь день.

Щоб приготувати народний відхаркувальний засіб від кашлю з гусячого жиру, потрібен буде ще й лимон. Його треба цілим варити 10 хвилин у невеликій кількості жиру. Потім очистити від шкірки, вичавити сік і змішати його з двома столовими ложками жиру, в якому варили цитрус. Пити треба по одній столовій ложці до їжі.

Усім відомий рецепт від кашлю з чорною редькою Коренеплід подрібнюють, віджимають сік, додають стільки ж меду і очікують 2-3 години. Суміш п’ють потроху протягом дня.

Або ж редьку добре миють, відрізають хвостик, а у верхній частині роблять ножем заглиблення, куди додають мед. Редьку ставлять у порожню склянку і через добу з неї почне капати сік. Його й п’ють від кашлю.

Але про всі народні методи треба забути, якщо

кашель зберігається протягом двох тижнів;

не спадає температура;

з’явився свист у грудях, утруднене дихання;

мокротиння містить гній.