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Как избавиться от запора: эксперты объяснили, поможет ли употребление апельсина

5 февраля 2024, 12:36
Марина Мелехова редактор
вітамін С, апельсин, цитрус
Источник: Unsplash

Эксперты прокомментировали новый способ избавиться от запора с помощью потребления целых апельсинов вместе с кожурой, посыпанных корицей и кайенским перцем.

Быстрое решение проблем

В соцсетях обсуждают новый способ избавиться от запора. По словам инстаграмера Бетани Угарте-Кемерон, ключом к мгновенному опорожнению кишечника является тарелка ломтиков апельсина со специями — острым перцем и корицей.

Она утверждает, что такая комбинация приводит к мгновенному опорожнению из-за содержания антиоксиданта нарингенина в апельсиновой кожуре и рецепторов, которые активируют корица и кайенский перец.

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Мнение специалистов

По мнению диетологов, эти ингредиенты действительно обладают полезными свойствами, но способ не является быстрым решением. Апельсины, которые содержат клетчатку, не обязательно вызывают немедленный стул.

Во-первых, это требует определенного времени на процесс пищеварения. Во-вторых, относительно антиоксиданта нарингенина, его эффективность в лечении запоров у людей еще не доказана.

В-третьих, корица и кайенский перец хотя и помогают активировать рецепторы TRVP1, но в то же время иногда вызывают дискомфорт и боль.

Поэтому вместо того, чтобы искать быстрые решения, эксперты рекомендуют для нормальной дефекации и здоровья кишечника придерживаться принципов здорового образа жизни.

Лечение запоров требует изменений в питании, употребления клетчатки, повышения уровня гидратации, регулярной физической активности и назначения лекарственных средств при необходимости.

Однако, прежде чем принимать какие-либо меры, важно проконсультироваться с квалифицированным специалистом для получения индивидуальных советов. Недостаточное внимание к таким проблемам может привести к дальнейшему обострению запоров и серьезным осложнениям.

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Источник: Health

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