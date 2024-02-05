Как избавиться от запора: эксперты объяснили, поможет ли употребление апельсина

Эксперты прокомментировали новый способ избавиться от запора с помощью потребления целых апельсинов вместе с кожурой, посыпанных корицей и кайенским перцем.
Быстрое решение проблем
В соцсетях обсуждают новый способ избавиться от запора. По словам инстаграмера Бетани Угарте-Кемерон, ключом к мгновенному опорожнению кишечника является тарелка ломтиков апельсина со специями — острым перцем и корицей.
Она утверждает, что такая комбинация приводит к мгновенному опорожнению из-за содержания антиоксиданта нарингенина в апельсиновой кожуре и рецепторов, которые активируют корица и кайенский перец.
Мнение специалистов
По мнению диетологов, эти ингредиенты действительно обладают полезными свойствами, но способ не является быстрым решением. Апельсины, которые содержат клетчатку, не обязательно вызывают немедленный стул.
Во-первых, это требует определенного времени на процесс пищеварения. Во-вторых, относительно антиоксиданта нарингенина, его эффективность в лечении запоров у людей еще не доказана.
В-третьих, корица и кайенский перец хотя и помогают активировать рецепторы TRVP1, но в то же время иногда вызывают дискомфорт и боль.
Поэтому вместо того, чтобы искать быстрые решения, эксперты рекомендуют для нормальной дефекации и здоровья кишечника придерживаться принципов здорового образа жизни.
Лечение запоров требует изменений в питании, употребления клетчатки, повышения уровня гидратации, регулярной физической активности и назначения лекарственных средств при необходимости.
Однако, прежде чем принимать какие-либо меры, важно проконсультироваться с квалифицированным специалистом для получения индивидуальных советов. Недостаточное внимание к таким проблемам может привести к дальнейшему обострению запоров и серьезным осложнениям.
Источник: Health