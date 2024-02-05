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Як позбутися закрепу: експерти пояснили, чи допоможе вживання апельсину

5 Лютого 2024, 12:36
Марина Мелехова редактор
вітамін С, апельсин, цитрус
Джерело: Unsplash

Експерти прокоментували новий спосіб позбутися закрепу за допомогою споживання цілих апельсинів разом зі шкіркою, посипаних корицею та каєнським перцем.

Швидке вирішення проблем

У соцмережах обговорюють новий спосіб позбутися закрепу. За словами інстаграмерки Бетані Угарте-Кемерон, ключем до миттєвого випорожнення кишківника є тарілка скибочок апельсина зі спеціями – гострим перцем та корицею.

Вона стверджує, що така комбінація призводить до миттєвого випорожнення через вміст антиоксиданту нарінгеніну в апельсиновій шкірці та  рецепторів, які  активують кориця та каєнський перець.

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Думка фахівців

На думку дієтологів, ці інгредієнти справді мають корисні властивості, але цей спосіб не є швидким рішенням. Апельсини, які  містять клітковину, не обов’язково викликають негайне випорожнення.

По-перше, це потребує певного часу на процес травлення. По-друге, щодо антиоксиданту нарінгеніну, його ефективність у лікуванні запорів у людей ще не доведена. По-третє, кориця та каєнський перець хоча й допомагають активувати рецептори TRVP1, але водночас інколи спричиняють дискомфорт та біль.

Тож замість того, щоб шукати швидкі рішення, експерти рекомендують для нормальної дефекації та здоров’я кишківника дотримуватися принципів здорового способу життя.

Адже лікування запорів потребує змін у харчуванні, вживання клітковини, підвищення рівня гідратації, регулярної фізичної активності та призначення лікарських засобів за необхідності.

Однак, перш ніж вживати будь-яких заходів, важливо проконсультуватися з кваліфікованим фахівцем для отримання індивідуальних порад. Нехтування таких проблем може призвести до подальшого загострення закрепів та серйозних ускладнень.

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Джерело: Health 

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