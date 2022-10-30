Влагалище представляет собой полую трубку, которая обхватывает пенис во время фрикции и появляется ощущение оргазма у женщины и у мужчины. Но по некоторым причинам у женщины может ослабнуть тонус вагинальных мышц. И тогда с оргазмом возникают сложности.

Почему же снижается тонус влагалища, и можно ли это исправить. Можно, утверждает гинеколог Елена Купрющина. Нужно укрепить мыщцы малого таза.

Анатомия органов малого таза у женщин и у мужчин разные. У женщин есть такое понятие как мочеполовая диафрагма, которая представляет собой корзинку, удерживающую внутренние органы: кишечник, матка и часть прямой кишки. И за счет тонуса вот этой диафрагмы удерживаются все внутренние органы.

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Когда она ослабляется?

после родов (крупный плод, больше четырех килограммов)

генетическая предрасположенность (нарушение образования волокон коллагена и эластина)

тяжелые виды спорта (силовые упражнения, бодибилдинг, тяжелая атлетика). Поэтому очень важно, занимаясь спортом, правильно дышать. Если вы поднимаете вес на вдохе, то за счет этого вы выдавливаете мышцы малого таза.

Симптомами такого ослабления являются:

синдром релаксирующего влагалища (когда у женщин возникают звуки(пуки) во влагалище во время полового акта)

синдром подтекания мочи (это возникает, когда передняя стенка влагалища опускается, за счет этого меняется угол мочеиспускательного канала, в норме он составляет 90 градусов. И за счет того, что этот угол с 90 меняется на 120 подтекают капельки мочи).

Существует несколько методик улучшения качества и тонуса вагинальных мышц

Упражнения Кегеля

Самый древний метод. Все о них слышали. Обычно, когда девочки выписываются из роддомов, им назначают упражнения Кегеля. Это хорошая методика, но как показывает практика 90% женщин их не делает. Потому, что для того, чтобы их делать, нужно выделить время, лечь и выполнять хотя бы три-пять, а в идеале 10 раз в день. Поэтому она давно уже не актуальна.

Вагинальные грузики

Обычно есть грузики, которые продаются в секс-шопах и есть медицинские, они созданы для того, чтобы лечить недержание мочи у женщин, чтобы прокачивать мышцы. Это шарики, но не круглые, а удлиненные, по типу тампона. Обычно они идут в наборе из четырех штук и различаются по цвету. Самый легкий 10 г потом 15, 25 и 35. Последний — это высший пилотаж.

Как узнать, что твои вагинальные мышцы в норме? Мы берем грузик весом 15 г должны удержать его восемь часов, при этом не испытывая никакого дискомфорта. Вот это показывает нормальный тонус влагалища. В остальных ситуациях, если вы не можете его удержать, это говорит о том, что у вас слабые мышцы влагалища.

Лазерное омоложение влагалища

Если говорить об этой методике мнения гинекологов разделились. Кто-то говорит, что это классная методика кто-то против ее.

Это процедура, при которой используется лазер. Для того чтобы сузить влагалище мы вызываем лазером асептическое воспаление. То есть это микротравма. За счет того, что идет микротравма в этих местах начинают вырабатываться волокна коллагена и эластина. Прорастают новые сосудики и за счет этого повышается тонус.

Также лазер убирает пигментацию, уменьшает размеры малых и больших половых губ. Он немножечко коррелирует ширину входа во влагалище. Но это косметическая процедура и такого эффекта как при прокачке мышц не будет.

То есть, когда мы делаем лазерную процедуру, мы не прокачиваем мышцы, но мы задаем тонус слизистой и частично задаем тонус мышечному слою.

Чтобы добиться идеального результата, можно совместить две методики, например вагинальные шарики и лазерное омоложение.