Піхва є порожнистою трубкою, яка охоплює пеніс під час фрикції і з’являється відчуття оргазму у жінки та у чоловіка. Але з деяких причин жінка може послабити тонус вагінальних м’язів. І тоді з оргазмом виникають складнощі.

Чому ж знижується тонус піхви, і чи це можна виправити. Можна, стверджує гінеколог Олена Купрющина. Потрібно зміцнити м’язи малого тазу.

Анатомія органів малого тазу у жінок та у чоловіків різні. У жінок є таке поняття як сечостатева діафрагма, яка є кошиком, що утримує внутрішні органи: кишечник, матка і частина прямої кишки. І за рахунок тонусу цієї діафрагми утримуються всі внутрішні органи.

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Коли вона послаблюється?

після пологів (великий плід, більше чотирьох кілограмів)

генетична схильність (порушення утворення волокон колагену та еластину)

важкі види спорту (силові вправи, бодібілдинг, важка атлетика). Тому дуже важливо, займаючись спортом, правильно дихати. Якщо ви піднімаєте вагу на вдиху, то за рахунок цього видавлюєте м’язи малого тазу.

Симптомами такого ослаблення є:

синдром релаксуючої піхви (коли у жінок виникають звуки(пуки) у піхву під час статевого акту)

синдром підтікання сечі (це виникає, коли передня стінка піхви опускається, за рахунок цього змінюється кут сечівника, в нормі він становить 90 градусів. І за рахунок того, що цей кут з 90 змінюється на 120 підтікають крапельки сечі).

Існує кілька методик покращення якості та тонусу вагінальних м’язів

Вправи Кегеля

Найдавніший метод. Усі про них чули. Зазвичай, коли дівчатка виписуються з пологових будинків, їм призначають вправи Кегеля. Це хороша методика, але, як показує практика, 90% жінок їх не робить. Тому що для того, щоб їх робити, потрібно виділити час, лягти та виконувати хоча б три-п’ять, а в ідеалі 10 разів на день. Тому вона давно вже не є актуальною.

Вагінальні кульки

Зазвичай є кульки, які продаються в секс-шопах і є медичні, вони створені для того, щоб лікувати нетримання сечі у жінок, щоб прокачувати м’язи. Це кульки, але не круглі, а подовжені, на кшталт тампона. Зазвичай вони йдуть у наборі із чотирьох штук і розрізняються за кольором. Найлегший 10 г потім 15, 25 і 35. Останній – це вищий пілотаж.

Як дізнатися, що з твоїми вагінальними м’язами все гаразд? Ми беремо кульку вагою 15 г, яку повинні утримати впродовж восьми годин, при цьому не відчуваючи жодного дискомфорту. Ось це показує нормальний тонус піхви. В інших ситуаціях, якщо ви не можете його утримати, це говорить про те, що у вас слабкі м’язи піхви.

Лазерне омолодження піхви

Якщо говорити про цю методику, думки гінекологів розділилися. Хтось каже, що це класна методика хтось проти неї.

Це процедура, при виконанні якої використовується лазер. Для того щоб звузити піхву, ми викликаємо лазером асептичне запалення. Тобто це мікротравма. За рахунок того, що йде мікротравма в цих місцях починають вироблятися волокна колагену та еластину. Проростають нові судини і завдяки цьому підвищується тонус.

Також лазер прибирає пігментацію, зменшує розміри малих та великих статевих губ. Він трішки корелює ширину входу в піхву. Але це косметична процедура і такого ефекту, як при прокачуванні м’язів, не буде.

Тобто, коли ми робимо лазерну процедуру, ми не прокачуємо м’язи, але ми задаємо тонус слизової і частково задаємо тонус м’язовому шару.

Щоб досягти ідеального результату, можна поєднати дві методики, наприклад вагінальні кульки та лазерне омолодження.