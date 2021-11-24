Тошнота — дискомфорт в эпигастральной области желудка, пищеводе и ротовой полости. Этот неприятный симптом часто предшествует рвоте и может свидетельствовать о наличии определенного заболевания или состояния.

Врач-терапевт Мария Тимченко рассказала Фактам ICTV, почему может возникать тошнота и какие таблетки можно принять, чтобы избавиться от этого симптома.

При каких заболеваний может возникать тошнота

Тошнота может возникать, если у человека:

болезни органов желудочно-кишечного тракта: гастрит, язвенная болезнь, панкреатит, холецистит, синдром раздраженного кишечника, функциональная диспепсия, рефлюксная болезнь;

болезни нервной системы: повышение внутричерепного давления, болезнь Меньера, воспаление внутреннего уха, мигрень, нарушение работы гипофиза и гипоталамуса;

болезни сердечно-сосудистой системы: поражение сердца, резкое снижение или повышение артериального давления;

кишечные инфекции: энтеровирус, ротавирус и пищевые токсикоинфекции вследствие употребления испорченной пищи.

По словам врача, также есть особые состояния, когда этот симптом может проявиться. Например, беременность (тошнота может возникать в первом и втором триместрах) и укачивание в транспорте. Кроме того, во время перееданий, употребления жирной и жареной пищи или же во время изнурительных диет и голоданий человек также может испытывать дискомфорт.

Не менее важны и психологические факторы. Так, постоянный стресс, беспокойство и депрессия могут провоцировать тошноту.

— Также могут влиять физические и химические факторы: лекарственные препараты, химические вещества, химио- и радиотерапия при злокачественных образованиях, тепловой удар, — говорит Тимченко.

Причин тошноты много и часто симптом свидетельствует о серьезных заболеваниях организма. Если тошнота беспокоит человека более трех дней, нужно разобраться, какие причины ее вызывают. Для этого необходимо обратиться к врачу за медицинской помощью и пройти комплексное обследование.

Что же делать до запланированного визита к врачу?

Чтобы облегчить свое состояние, врач советует соблюдать простые рекомендации. Если тошнота возникла после переедания, употребления алкогольных напитков или погрешностей в диете, необходимо:

убрать из рациона всю жареную, жирную и копченую пищу;

отдать предпочтение блюдам на пару и печеным. Питаться небольшими порциями;

соблюдать питьевой режим. Стоит пить интервально, малыми глотками, чтобы еще больше не провоцировать спазм желудка.

Если беспокоит дискомфорт в животе и кишечные расстройства, целесообразно принять сорбенты: атоксил, смекта, энтеросгель, активированный уголь, а также обезболивающие препараты, например, но-шпа.

Тошнота во время беременности

Первый и второй триместры беременности могут сопровождаться тошнотой. Если это не приводит к рвоте, препаратов принимать не нужно, лишь постараться не спровоцировать тошноту, избегая:

душных и жарких помещений;

резких запахов;

физических и значительных эмоциональных нагрузок;

жирной, острой пищи;

сна после приема пищи.

Врач утверждает, что улучшить состояние женщины может йога и массаж для беременных, а также имбирный чай.

Тошнота вследствие стресса

Если тошнота возникла после сильной эмоциональной нагрузки, специалист рекомендует пить чай с мелиссой, мятой или имбирем.

Не менее важными являются прогулки на свежем воздухе — бег или ходьба.

— Прекрасно справляется со стрессом йога. Если же состояние регулярно повторяется, нужно обращаться к неврологу или психотерапевту, — говорит Тимченко.

Тошнота во время укачивания

Укачивание — проблема, с которой сталкиваются как дети, так и взрослые. Чаще всего укачиванию подвержены люди с мигренью и с проблемами вестибулярного аппарата. Вылечить эту патологию невозможно. Однако можно облегчить симптоматику, если соблюдать определенные правила:

не отправляйтесь в путь голодными;

пейте легкие газированные напитки;

не пользуйтесь гаджетами и книгами в дороге;

смотрите на горизонт, избегайте резких поворотов;

возьмите с собой леденцы с имбирем.

Если же эти рекомендации не помогают и тошнота все равно появляется, можно принять следующие препараты: драмина (только с 2 лет, принимать при необходимости каждые 6 часов), циннаризин (с 12 лет).